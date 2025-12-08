이지스운용 인수 우협대상자에 외국계 PEF 힐하우스

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용의 인수 우선협상대상자로 외국계 사모펀드(PEF) 운용사가 선정된 것으로 알려졌다.

8일 금융투자업계에 따르면 이지스자산운용 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 외국계 PEF 힐하우스인베스트먼트를 우선협상대상자로 선정하고 최종적으로 조율하는 단계인 것으로 전해졌다.

힐하우스인메스트먼트는 본입찰 이후 인수 가격으로 1조1000억원을 제시한 것으로 알려졌다.

당초 9000억원대 중반을 제시한 것으로 알려졌으나 본입찰 이후 잠재적 인수자 간에 추가로 가격을 두고 경쟁하는 '프로그레시브 딜'을 통해 인수가를 올렸다.

다른 참여자인 한화생명은 본입찰에서 9000억원대 중반, 흥국생명은 약 1조500억원을 제시했다.

우선협상대상자 선정 이후에는 금융 당국의 대주주 적격성 심사가 남아 있으며, 통과 시 내년 상반기 잔금 지급 등으로 거래가 최종 마무리된다.





힐하우스인베스트먼트는 싱가포르에 본사를 두고 있는 PEF 운용사로, SK온과 SK에코프라임 등 국내 기업에 투자하기도 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

