본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

내 정보 이미 중국에 넘어갔다…쿠팡 사태, C커머스로 '불똥'

박재현기자

입력2025.12.09 09:20

시계아이콘01분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

알리·테무 성장세 '제동'
C커머스 보안 재조명…여러 차례 과징금

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고를 계기로 e커머스 보안에 대한 경각심이 높아진 가운데 중국계 e커머스(C커머스) 플랫폼에 대한 소비자들의 불신도 커지고 있다. c커머스 기업들은 고객 개인정보를 해외로 이전하는 과정에서 개인정보보호법 위반으로 여러 차례 과징금을 부과받은 탓에 쿠팡 사태로 인해 한국 성장세에 제동이 걸릴 수 있다는 전망이 나온다.


9일 유통 업계에 따르면 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 알리익스프레스는 일간 활성 이용자 수(DAU)가 지난달 29일 172만명에서 지난 1일 168만명으로 감소했다. 같은 기간 테무는 133만명에서 136만명으로 소폭 증가하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 e커머스 플랫폼 네이버플러스 스토어의 DAU는 107만명에서 158만명, G마켓은 130만명 수준에서 160만명으로 늘어난 것과 대조적이다.


내 정보 이미 중국에 넘어갔다…쿠팡 사태, C커머스로 '불똥'
AD

업계에서는 쿠팡 사태가 C커머스의 보안 리스크를 다시 부각시키는 계기가 됐다고 보고 있다. 앞서 알리익스프레스는 지난해 7월 고객 동의 없이 개인정보를 중국 업체에 넘기면서 개인정보위원회로부터 약 20억원의 과징금을 부과받았다. 개보위는 또 테무가 지난 5월 개인정보 무단 국외 이전과 주민번호 수집으로 14억원의 과징금을 처분했다. 중국계 패션 플랫폼 쉬인도 개인정보 무단 수집 등으로 프랑스 개인정보보호당국(CNIL)으로부터 1억5000만유로의 벌금을 부과받기도 했다.


이들 C커머스 기업은 해외 서버와 외부 업체를 통해 고객 데이터가 이동하는 만큼 개인정보 관리에 취약하다는 지적이 반복됐다. 알리익스프레스의 '개인정보 처리방침'을 보면 주문·결제·배송·통관 과정에서 구매자의 이름·주소·연락처와 결제 정보, 개인통관 고유번호, 공동현관 출입번호, 배송위치 정보 등이 해외 판매자에게 제공될 수 있다고 명시됐다. 테무는 '개인정보 처리방침'을 통해 "개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 수 있으나, 동의를 거부하는 경우 당사가 제공하는 서비스의 범위가 제한될 수 있다"고 밝혔다.


다만 이번 사태가 '탈쿠팡(쿠팡 탈퇴)'으로 이어지지 않을 것이라는 전망이 우세하다. 실제 쿠팡은 개인정보 유출 사고 이후 DAU가 지난 1일 1800만명으로 역대 최대를 기록했다. 다만 쿠팡 DAU는 지난달 29일 1625만명에서 지난 5일 1617만명가량으로 줄면서 이탈이 점차 본격화되는 조짐이지만, 배송 편의성 측면에서 여전히 쿠팡을 이용할 고객이 적지 않다는 분석이 여전하다.


지금 뜨는 뉴스

AD

네이버가 올해 멤버십 혜택을 강화하고, 컬리와 함께 '컬리N마트'를 출시하는 등 쿠팡을 견제에 나섰지만, 여러 택배사에 의존하는 물류 서비스 경쟁력이 떨어진다는 지적이 많다. 여기에 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM) 등 오프라인 유통기업은 지난 10여년 간 이어진 심야영업 금지 규제로 인해 쿠팡의 강력한 고객 락인 효과를 무너뜨리기 어려울 것이라는 전망이다. 이종우 아주대 경영학과 교수는 "네이버의 서비스 확장 속도는 빨라지고 있지만 자체 물류센터 부족으로 상품 구색이 제한되는 점은 아쉬운 요인"이라며 "국내 플랫폼이 더 성장하기 위해서는 물류·데이터·보안 인프라를 얼마나 빠르게 구축하느냐가 관건"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기