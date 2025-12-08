생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

SNS 사진과 글에 야권은 즉각 비판 공세

정치 공방 지속, 장 의원은 무고 등 맞고소

장경태 더불어민주당 국회의원이 최근 불거진 일련의 논란과 관련해 복잡한 심경을 토로하며 초심으로 돌아가겠다는 입장을 밝혔다. 장 의원은 지난 6일 사회관계망서비스(SNS)에 생일 케이크를 들고 있는 사진과 함께 장문의 글을 올려 현재 상황에 대한 심정을 털어놓았다. 그는 "처음엔 화가 치밀고 어이가 없어 머릿속이 새하얘졌다"며 "정신을 붙들어 보려 했지만, 마음이 움츠러드는 건 피할 수 없었다. 멘붕이 오고 현실감이 사라지는 듯한 현타까지 겪었다. 트라우마로 남을 것 같다"고 전했다.

정치 활동 과정에서 사람을 가려 대하지 않았다는 점을 언급하며 그는 "'사람을 가려 만나라', '영양가 있는 자리에 가라'는 말을 꼰대들의 이야기로 여겨왔다"며 "정치는 상대를 등급으로 나누거나 선을 그어선 안 된다고 믿어왔다. 좋은 사람들을 만나며 사람이 주는 배움이 크다고 생각했다"고 했다. 이어 "그동안 세상을 편안하게 대하려 했던 태도가 오히려 어리석었던 건 아닌지 스스로 흔들렸다"며 "상황이 좋을 때는 인품이 드러나고, 어려울 때는 양심이 드러난다고 한다. 마음을 추슬러 기본부터 다시 단단히 세우겠다"고 강조했다.

그러나 장 의원의 글에 대해 야권은 즉각 반발했다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 7일 논평에서 "피해자가 지난 4일 방송에 직접 출연해 신체 접촉이 있었다고 증언하고, 거부 의사가 담긴 녹음까지 있다고 말했다"며 "그런데도 장 의원은 이를 '대본에 따라 연출된 인터뷰'라고 조롱했다"고 비판했다.

최 수석대변인은 "성추행 의혹도 모자라 피해자를 기획된 공작의 배우처럼 취급하며 인격을 짓밟았다"며 "피해자가 느꼈을 수치심과 공포를 연기로 치부하는 장 의원에게 최소한의 양심이 남아 있는지 묻고 싶다"고 했다. 또한 "앞에서는 억울한 척하며 허위라고 주장하면서, 뒤에서는 수행비서관에게 피해자 남자친구의 사진을 보내 '이 사람 맞느냐'며 사실상 뒷조사를 지시했다"며 "이런 행위가 권력을 이용한 성범죄가 아니면 무엇이냐"고 강하게 비판했다. 그는 "연출설로 진실을 가릴 수 있다고 착각하지 말라"며 "불법적 뒷조사는 반드시 단죄돼야 할 추가 범죄"라고 덧붙였다.





앞서 경찰은 지난달 말 여의도의 한 식당에서 장 의원이 성추행했다는 고소장을 접수했다. 당시 장 의원은 한 국회의원실 보좌진의 저녁 회식 자리에 동석한 것으로 알려졌다. 장 의원은 고소 내용이 사실이 아니라며 이를 전면 부인했고, 고소인을 무고·폭행·통신비밀보호법 위반 등의 혐의로 맞고소했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

