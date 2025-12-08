'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인과 기관의 매도세에 코스피가 장 초반 약보합세다.

8일 오전 9시37분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 8.05포인트(0.20%) 내린 4092.00에 거래되고 있다. 이날 지수는 9.20포인트(0.22%) 오른 4109.25로 출발했다가 곧 하락 전환했다. 외국인이 2282억원어치, 기관이 1212억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 3842억원어치를 사들이고 있다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 9.2포인트 상승한 4109.25로 개장한 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내 증시 지수가 표시돼 있다. 강진형 기자

시가총액 상위 종목 중에선 삼성물산(5.33%), 한화오션(4.01%), 한화에어로스페이스(2.68%), 기아(2.51%), 셀트리온(2.13%), LG에너지솔루션(2.11%) 등이 상승했다. 반면 두산에너빌리티(-3.86%), 한국전력(-2.49%), 신한지주(-2.37%), KB금융(-2.07%), SK하이닉스(-1.84%), HD현대중공업(-1.12%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 유통(2.32%), 금속(1.41%), 운송장비부품(1.32%) 등 일부 업종이 상승했다. 반면 기계장비(-2.46%), 보험(-2.27%), 전기가스(-2.18%), 의료정밀기기(-1.37%), 통신(-1.36%), 금융(-1.05%) 등 대부분 업종이 하락세를 나타냈다.

같은 시간 코스닥지수는 전 거래일 대비 4.12포인트(0.45%) 오른 928.86을 기록했다. 이날 지수는 3.78포인트(0.41%) 오른 928.52로 출발한 후 상승폭을 소폭 확대했다. 외국인이 250억원어치, 개인이 324억원어치를 각각 사들이고 있다. 기관은 1316억원어치를 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 중에선 에코프로(10.94%), 알테오젠(3.18%), 에코프로비엠(3.07%), 케어젠(1.65%), 로보티즈(1.24%) 등이 상승했다. 반면 디앤디파마텍(-5.63%), 펩트론(-5.61%), 삼천당제약(-3.01%), 에임드바이오(-2.45%), 파마리서치(-2.37%), 이오테크닉스(-1.58%), 보로노이(-1.26%) 등은 하락세를 나타냈다.

한편 지난 5일(현지시간) 미 증시는 9월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 대체로 시장 예상에 부합하면서 시장에 안도감을 줬지만, 12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 관망 심리가 이어지며 제한적인 상승에 그쳤다.





뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일 대비 104.05포인트(0.22%) 오른 4만7954.99에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 13.28포인트(0.19%) 상승한 6870.40, 기술주 중심의 나스닥지수는 72.99포인트(0.31%) 상승한 2만3578.13에 거래를 마쳤다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

