본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼천포와 사천의 도시 결합, 해양·수산 도약의 새 시대 열다

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.08 09:06

시계아이콘02분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

해양·수산·농업·관광으로 균형 발전
지역경제 전반의 체질 근본적 강화

경남 사천시가 올해 해양·수산 분야에서 눈에 띄는 성과를 거두며 전국적 주목을 받고 있다. 과거 '수산업의 도시'로 불리던 삼천포시와 '농업 중심 도시'였던 사천군의 통합은 올해 들어 그 진가를 더욱 선명하게 드러내고 있다.


도시의 산업 구조가 해양·수산·농업·관광으로 균형 있게 발전하면서, 사천시는 지역경제 전반의 체질을 근본적으로 강화하는 성장 모델을 구축하고 있다.


사천시는 올해도 해양수산부 공모사업에서 돋보이는 실적을 기록했다. 서포면 다평리 일원에서 진행 중인 어촌 뉴딜 300(갯섬항) 사업은 연내 완공을 향해 순항 중이다.

삼천포와 사천의 도시 결합, 해양·수산 도약의 새 시대 열다 사천시 무지개교 조감도.
AD

총 62억 7500만원이 투입되는 이 사업은 방파제 및 교량 정비, 힐링 존 조성 등 어촌 생활·관광 기반을 함께 강화하는 복합 프로젝트로, 주민들이 체감하는 생활 개선 효과가 크다. 또한, 사천시는 최근 3년 동안 연달아 해수부 주관 어촌 신 활력 증진사업에 선정되는 쾌거를 이루었다.


2023년 광포항·안도항·상촌항, 2024년 중촌항, 2025년에는 삼천포항(신향항) 어촌 신 활력 증진사업으로 선정되면서 총 650억원 규모의 지역 혁신 사업이 추진된다.


특히, 삼천포항(신항)은 해양수산 콤플렉스, 로컬푸드 빌리지, 행정봉사실, 수변 테크 및 경관 조명 등 대규모 기반 구축을 포함하고 있어, 해양관광·어업·물류가 결합한 '미래형 복합항만'으로 도약하는 기반이 마련됐다.


신수항이 CLEAN 국가 어항 조성 공모사업에 최종 선정된 것도 사천시 해양 분야 최대 성과 중 하나다. 총 191억원(국비 149억원, 시비 41억원, 민간 1억원)이 투입되는 이 사업은 2026년부터 2029년까지 4년간 추진되며, 어민문화회관 신축, 열림공원 조성 등 친환경·문화융합형 국가 어항으로 재탄생하게 된다.


이로써 사천시는 삼천포항, 신수항, 광포만, 갯벌 습지보호지역 등 다층적 해양자원을 체계적으로 연결하는 해양·수산 도시 브랜드를 공고히 하는 데 성공했다.


2023년 10월 광포만 갯벌이 습지보호지역으로 지정되고, 이를 기반으로 2025년부터 2029년까지 5년간 추진되는 해양보호구역 관리 사업(총 450억 원) 역시 사천시가 가진 해양 생태 자원의 가치를 전국적으로 인정받은 결과다.


2029년까지 해양보호구역 관리 사업, 갯벌 탐방로 설치, 방문자센터·체험교육관 설치, 생태교육·체험행사 운영 등이 본격적으로 진행되며, 어촌 경제와 생태관광 산업이 동시에 성장할 수 있는 기반이 갖춰진다.


2025년 7월 취항한 신형 어업지도선 '사천바다호'는 사천시 해양 행정 역량을 한 단계 높여줄 핵심 자산이다. 총 32톤급, 최고속력 30노트로, 행정지원·순찰·구조 활동 등 다목적 기능을 수행하도록 설계돼 있다. 어민 안전 확보와 불법 어업 단속 강화, 해양환경 대응이 보다 신속·정확해질 것으로 기대된다.


사천시는 태풍·집중호우로 늘어나는 해양쓰레기 문제를 해결하기 위해 해양쓰레기 환경정화선을 2026년부터 2027년까지 2년간 건조(총 30억 원)하는 사업을 추진 중이다. 행정절차 이행 후 내년 착공되며, 환경정화선이 완공되면 연중 상시 쓰레기 수거·처리가 가능해진다.


또한, 2025년부터 2026년 11월까지 해양 재난 쓰레기 피해복구 사업(7억 원)을 추진하며, 서포면·실안동 등에서 300t 규모의 해양쓰레기를 집중 처리할 계획이다.


사천시는 2025년에 들어서며 기존의 어업 중심 구조에서 벗어나, 해양수산 산업 + 해양관광 + 해양 생태 보전이 결합한 새로운 성장모델을 만들어가고 있다.


삼천포항 신항 개발, CLEAN 국가 어항 조성, 광포만 습지보호지역 관리체계 구축, 어촌뉴딜 및 신활력 사업의 연속 선정 등 이 일련의 흐름은 사천시 해양 인프라가 전국 최상위 수준으로 재편되고 있음을 의미한다.


지역 해양 환경이 개선되면 해양관광 수요가 늘고, 관광객 유입은 어업·식품 가공·로컬푸드 산업으로 연결되며, 다시 지역경제를 활성화하는 선순환 구조가 만들어진다. 사천시는 지금, 그 변화를 눈앞에서 실현해내고 있다.


과거 삼천포시와 사천군이 각각 수산업과 농업이라는 독자적 산업구조를 갖고 있었던 점을 고려하면, 통합 사천시의 현재는 매우 상징적이다. 두 산업 기반이 공존하며 확장된 결과, 사천시는 해양·수산·농업·항공·관광까지 아우르는 복합도시로 자리매김했다.

삼천포와 사천의 도시 결합, 해양·수산 도약의 새 시대 열다 삼천포항(신향항) 어촌신활력증진사업 조감도.

특히, 해양수산 분야의 괄목할 만한 투자 확대와 정부 공모사업 잇단 선정은 통합의 시너지와 행정 역량을 입증하는 사례로 평가된다.


2025년, 사천시는 대한민국 해양수산의 미래를 보여주고 있는데, 올해 사천시가 이룬 성과들은 단순한 사업 추진 이상의 의미를 갖는다. 지속 가능한 해양 생태 기반, 어업 경쟁력 강화, 관광과 연계된 새로운 부가가치 산업 창출까지?사천시는 '바다를 통해 도시의 미래를 설계하는 방법'을 전국 지자체에 선보이고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

2025년은 사천시가 해양·수산 도시로 본격 도약하는 원년이며, 이는 통합 사천시가 지난 25년간 축적해온 지역 역량이 결실을 보는 과정이기도 하다. 앞으로 해양도시 사천이 만들어갈 새로운 비전이 더욱 기대된다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기