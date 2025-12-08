삼천포와 사천의 도시 결합, 해양·수산 도약의 새 시대 열다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해양·수산·농업·관광으로 균형 발전

지역경제 전반의 체질 근본적 강화

경남 사천시가 올해 해양·수산 분야에서 눈에 띄는 성과를 거두며 전국적 주목을 받고 있다. 과거 '수산업의 도시'로 불리던 삼천포시와 '농업 중심 도시'였던 사천군의 통합은 올해 들어 그 진가를 더욱 선명하게 드러내고 있다.

도시의 산업 구조가 해양·수산·농업·관광으로 균형 있게 발전하면서, 사천시는 지역경제 전반의 체질을 근본적으로 강화하는 성장 모델을 구축하고 있다.

사천시는 올해도 해양수산부 공모사업에서 돋보이는 실적을 기록했다. 서포면 다평리 일원에서 진행 중인 어촌 뉴딜 300(갯섬항) 사업은 연내 완공을 향해 순항 중이다.

사천시 무지개교 조감도.

AD

총 62억 7500만원이 투입되는 이 사업은 방파제 및 교량 정비, 힐링 존 조성 등 어촌 생활·관광 기반을 함께 강화하는 복합 프로젝트로, 주민들이 체감하는 생활 개선 효과가 크다. 또한, 사천시는 최근 3년 동안 연달아 해수부 주관 어촌 신 활력 증진사업에 선정되는 쾌거를 이루었다.

2023년 광포항·안도항·상촌항, 2024년 중촌항, 2025년에는 삼천포항(신향항) 어촌 신 활력 증진사업으로 선정되면서 총 650억원 규모의 지역 혁신 사업이 추진된다.

특히, 삼천포항(신항)은 해양수산 콤플렉스, 로컬푸드 빌리지, 행정봉사실, 수변 테크 및 경관 조명 등 대규모 기반 구축을 포함하고 있어, 해양관광·어업·물류가 결합한 '미래형 복합항만'으로 도약하는 기반이 마련됐다.

신수항이 CLEAN 국가 어항 조성 공모사업에 최종 선정된 것도 사천시 해양 분야 최대 성과 중 하나다. 총 191억원(국비 149억원, 시비 41억원, 민간 1억원)이 투입되는 이 사업은 2026년부터 2029년까지 4년간 추진되며, 어민문화회관 신축, 열림공원 조성 등 친환경·문화융합형 국가 어항으로 재탄생하게 된다.

이로써 사천시는 삼천포항, 신수항, 광포만, 갯벌 습지보호지역 등 다층적 해양자원을 체계적으로 연결하는 해양·수산 도시 브랜드를 공고히 하는 데 성공했다.

2023년 10월 광포만 갯벌이 습지보호지역으로 지정되고, 이를 기반으로 2025년부터 2029년까지 5년간 추진되는 해양보호구역 관리 사업(총 450억 원) 역시 사천시가 가진 해양 생태 자원의 가치를 전국적으로 인정받은 결과다.

2029년까지 해양보호구역 관리 사업, 갯벌 탐방로 설치, 방문자센터·체험교육관 설치, 생태교육·체험행사 운영 등이 본격적으로 진행되며, 어촌 경제와 생태관광 산업이 동시에 성장할 수 있는 기반이 갖춰진다.

2025년 7월 취항한 신형 어업지도선 '사천바다호'는 사천시 해양 행정 역량을 한 단계 높여줄 핵심 자산이다. 총 32톤급, 최고속력 30노트로, 행정지원·순찰·구조 활동 등 다목적 기능을 수행하도록 설계돼 있다. 어민 안전 확보와 불법 어업 단속 강화, 해양환경 대응이 보다 신속·정확해질 것으로 기대된다.

사천시는 태풍·집중호우로 늘어나는 해양쓰레기 문제를 해결하기 위해 해양쓰레기 환경정화선을 2026년부터 2027년까지 2년간 건조(총 30억 원)하는 사업을 추진 중이다. 행정절차 이행 후 내년 착공되며, 환경정화선이 완공되면 연중 상시 쓰레기 수거·처리가 가능해진다.

또한, 2025년부터 2026년 11월까지 해양 재난 쓰레기 피해복구 사업(7억 원)을 추진하며, 서포면·실안동 등에서 300t 규모의 해양쓰레기를 집중 처리할 계획이다.

사천시는 2025년에 들어서며 기존의 어업 중심 구조에서 벗어나, 해양수산 산업 + 해양관광 + 해양 생태 보전이 결합한 새로운 성장모델을 만들어가고 있다.

삼천포항 신항 개발, CLEAN 국가 어항 조성, 광포만 습지보호지역 관리체계 구축, 어촌뉴딜 및 신활력 사업의 연속 선정 등 이 일련의 흐름은 사천시 해양 인프라가 전국 최상위 수준으로 재편되고 있음을 의미한다.

지역 해양 환경이 개선되면 해양관광 수요가 늘고, 관광객 유입은 어업·식품 가공·로컬푸드 산업으로 연결되며, 다시 지역경제를 활성화하는 선순환 구조가 만들어진다. 사천시는 지금, 그 변화를 눈앞에서 실현해내고 있다.

과거 삼천포시와 사천군이 각각 수산업과 농업이라는 독자적 산업구조를 갖고 있었던 점을 고려하면, 통합 사천시의 현재는 매우 상징적이다. 두 산업 기반이 공존하며 확장된 결과, 사천시는 해양·수산·농업·항공·관광까지 아우르는 복합도시로 자리매김했다.

삼천포항(신향항) 어촌신활력증진사업 조감도.

특히, 해양수산 분야의 괄목할 만한 투자 확대와 정부 공모사업 잇단 선정은 통합의 시너지와 행정 역량을 입증하는 사례로 평가된다.

2025년, 사천시는 대한민국 해양수산의 미래를 보여주고 있는데, 올해 사천시가 이룬 성과들은 단순한 사업 추진 이상의 의미를 갖는다. 지속 가능한 해양 생태 기반, 어업 경쟁력 강화, 관광과 연계된 새로운 부가가치 산업 창출까지?사천시는 '바다를 통해 도시의 미래를 설계하는 방법'을 전국 지자체에 선보이고 있다.





AD

2025년은 사천시가 해양·수산 도시로 본격 도약하는 원년이며, 이는 통합 사천시가 지난 25년간 축적해온 지역 역량이 결실을 보는 과정이기도 하다. 앞으로 해양도시 사천이 만들어갈 새로운 비전이 더욱 기대된다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>