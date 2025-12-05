넷플릭스, 워너브러더스 106조원에 인수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

넷플릭스가 워너브러더스 디스커버리를 720억 달러(약 106조원)에 인수하기로 합의했다고 월스트리트저널이 5일(현지시간) 보도했다. 세계 최대 스트리밍 서비스와 할리우드 대표 스튜디오가 결합하면서 엔터테인먼트 산업에 지각변동이 예고된다.

워너브러더스는 HBO 맥스와 CNN, TNT, 디스커버리 등을 보유하고 있다. 넷플릭스는 이번 인수로 오리지널 콘텐츠 제작 능력을 대폭 강화하고, 뉴스와 케이블 채널까지 손에 넣는다.

워너브러더스는 2022년 워너미디어와 디스커버리의 합병으로 탄생했다. 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스, 케이블 채널을 아우르는 종합 미디어 그룹이다.





워너브러더스는 매각 전에 케이블 방송 부문에 대한 기업 분할 작업을 완료할 예정이다. 지난 6월 스트리밍·스튜디오 사업과 케이블 방송을 내년까지 개별 기업으로 분할하겠다고 발표한 바 있다.





