이재명 대통령의 토로…"집값으로 욕 그렇게 먹는데, 대책이 없다"

이재명 대통령이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 '충남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 수도권 집중 현상에 따른 높은 집값을 두고 "대책이 없다"고 토로했다. 이같은 문제를 근본적으로 해결하려면 "지방에 대한 투자와 균형발전이 유일한 길"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 충남 천안 한국기술교육대학교에서 열린 충남 타운홀미팅에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "제가 서울과 수도권 집값 때문에 그렇게 욕을 많이 먹는 편인데 대책이 없다"며 "어차피 (수도권의) 땅은 제한돼 있고, 사람은 몰려든다"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "결국 (수도권 집값) 문제도 구조적 요인"이라면서 "있는 지혜, 없는 지혜 다 짜내고 주변 모든 정책 역량을 동원해도 그렇게 쉽게 해결되지 않는다"고 분석했다. 그러면서 "근본적인 문제는 풀고 싶다. 이 문제를 해결하기 위해서라도 지역균형 발전은 정말 필요한 요소"라고 설명했다.

또 이 대통령은 지역 균형 발전 과정에서 '광역화'가 필요하다고 주문했다. 이 대통령은 "충청권을 보면 세종, 대전, 충남 지역의 연합이 진척되는 것 같다"면서 "바람직한 방법"이라고 평가했다.





이어 그는 "그냥 연합하고 협의하는 수준이 아니라 가능하면 대규모로 통합을 해서 부족한 자원이나 역량을 활용할 수 있게 하는 게 좋겠다고 생각한다"며 "충남과 대전을 좀 모범적으로 통합해 보면 어떨까 하는 생각이 든다"고 제안했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

