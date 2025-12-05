이재명 대통령의 토로…"집값으로 욕 그렇게 먹는데, 대책이 없다"

이재명 대통령이 5일 수도권 집중 현상에 따른 높은 집값을 두고 "대책이 없다"고 토로했다. 이같은 문제를 근본적으로 해결하려면 "지방에 대한 투자와 균형발전이 유일한 길"이라고 말했다.
이 대통령은 이날 충남 천안 한국기술교육대학교에서 열린 충남 타운홀미팅에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "제가 서울과 수도권 집값 때문에 그렇게 욕을 많이 먹는 편인데 대책이 없다"며 "어차피 (수도권의) 땅은 제한돼 있고, 사람은 몰려든다"고 지적했다.
이어 이 대통령은 "결국 (수도권 집값) 문제도 구조적 요인"이라면서 "있는 지혜, 없는 지혜 다 짜내고 주변 모든 정책 역량을 동원해도 그렇게 쉽게 해결되지 않는다"고 분석했다. 그러면서 "근본적인 문제는 풀고 싶다. 이 문제를 해결하기 위해서라도 지역균형 발전은 정말 필요한 요소"라고 설명했다.
또 이 대통령은 지역 균형 발전 과정에서 '광역화'가 필요하다고 주문했다. 이 대통령은 "충청권을 보면 세종, 대전, 충남 지역의 연합이 진척되는 것 같다"면서 "바람직한 방법"이라고 평가했다.
이어 그는 "그냥 연합하고 협의하는 수준이 아니라 가능하면 대규모로 통합을 해서 부족한 자원이나 역량을 활용할 수 있게 하는 게 좋겠다고 생각한다"며 "충남과 대전을 좀 모범적으로 통합해 보면 어떨까 하는 생각이 든다"고 제안했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
