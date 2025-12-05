신임 화천부군수에 안중기 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안중기 신임 화천부군수. 강원도 제공

강원특별자치도는 5일 신임 화천부군수에 안중기(57) 전 강원특별자치도 산림환경국장을 임명했다.

안 신임 부군수는 정선 출신으로 정선종고와 삼척산업대를 졸업했다.





강원특별자치도 전략산업과장과 횡성부군수, 산림환경국장 등을 역임했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

