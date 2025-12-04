고흥군, 현안사업 국회 심의서 105억 원 추가 반영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현안사업 추진 동력 확보

국도 15호선 고흥~봉래 4차로 확장공사 등 3건

전남 고흥군(군수 공영민)은 지난 2일 2026년도 정부예산이 국회를 통과하면서 국도 15호선 고흥~봉래 4차로 확장공사 등 3건의 국책사업이 국회에서 증액 편성돼 2026년부터 본격 시작된다고 밝혔다.

4일 고흥군에 따르면, 지난 9월 정부 예산안이 국회에 제출된 이후 공영민 군수를 중심으로 현안 사업의 예산 증액을 위해 국회와 기재부를 수시로 방문해 사업의 필요성과 시급성을 설명하는 등 적극적 행보로 국비 105억 원을 추가로 확보하면서 총사업비 8,008억 원의 사업을 2026년부터 시행할 수 있는 성과를 거두게 됐다.

국립 다도해 산림치유원 위치. 고흥군 제공

특히, '국도 15호선 고흥~봉래 4차로 확장공사'는 총길이 31.7㎞ 구간을 기존 2차로에서 4차로로 확장하는 사업으로, 총사업비 6,521억 원이 투입된다. 올해 1월 신속예타 선정 후 약 7개월간의 노력 끝에 8월 예비타당성 통과라는 결과를 이뤄냈었다.

아울러, 사업의 조기 착공을 통해 우주발사체 클러스터 조성 단계부터 도로 개선 효과를 볼 수 있도록 하기 위한 기본 및 실시설계 용역비 80억 원을 확보함으로써 지역경제 활성화와 대한민국 우주산업의 경쟁력도 한층 강화될 전망이다.

또한, 천등산 일대에 들어서는 '국립 다도해 산림치유원 조성' 사업은 총사업비 1,002억 원을 전액 국비로 투입해 치유센터와 치유숲길 등 산림복지단지를 조성하는 사업으로 광주, 전남, 경남을 아우르며 국립 최초 해안형 산림치유원으로 조성될 예정이다. 2026년 예산에는 예비타당성 조사 용역비 5억 원이 반영됐다.

민간 발사체 산업 육성을 위한 필수 인프라 시설인 '민간전용 우주발사체 엔진연소 시험시설 구축'을 위한 기본 및 실시설계 용역비 20억 원도 확보해, 최근 누리호 4차 발사 성공에 발맞춰 우주 강국 대한민국과 우주항공 중심도시 고흥 건설의 기초를 다지게 됐다.

이번에 확보한 3건의 사업은 모두 고흥군의 접근성과 관광 인프라 개선은 물론, 우주발사체 클러스터 조기 완성과 연계될 대형 사업들이다.





공영민 군수는 "군 핵심사업의 국회 증액 반영은 지역 국회의원인 문금주 의원과 박홍근 의원 및 관련부서 직원들이 원팀으로 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 긴밀한 연계활동을 통해 적극적인 국비 확보 활동을 전개해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

