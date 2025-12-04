본문 바로가기
"이해충돌" "2차가해" "허위조작" "자격없다" …난장판 법사위 말말말

김성욱기자

입력2025.12.04 09:39

성추행 혐의 피소된 장경태 법사위 참석하자
신동욱 "수사 중, 이해충돌 여지" 퇴정 요구
장경태 "허위조작 보도" 반박…장내 소란

성추행 혐의로 피소되고 무고죄로 맞고소한 장경태 더불어민주당이 국회 법제사법위원회에 참석하자 여야 의원들의 공방이 이어졌다. 3일 열린 법사위 전체 회의에서 신동욱 국민의힘 의원은 "장경태 의원, 지금 수사받지 않냐. 법사위원 자격이 있냐. 전현희 의원은 옆자리 소름 끼쳐서 법사위 지금 (진행)할 수 있냐"고 질타한 뒤 장 의원의 퇴정을 요구했다.


"이해충돌" "2차가해" "허위조작" "자격없다" …난장판 법사위 말말말 더불어민주당 장경태 의원이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 성추행 의혹과 관련해 이해충돌을 이유로 법사위 퇴장을 요구하는 국민의힘 신동욱 의원의 발언에 항의하고 있다. 연합뉴스
그러자 장 의원은 TV조선 출신인 신 의원을 향해 "TV조선에서 허위 조작 보도를 했다. 영상을 보면 악의적인 조작 보도"라며 "모자이크한 첫 영상은 어깨동무하는 영상이 아니라 (여성이) 저를 잡아당기고 있는 영상"이라고 반박했다.


신 의원은 "장 의원이 성추행으로 수사를 받는데 피해자를 무고했다. 부끄러운 줄 알라. 이해충돌인데 법사위원 자격이 있느냐"며 "(같은 당 전현희 의원은) 국민권익위원장을 했는데 옆자리에 앉아 소름 끼치지 않느냐"고 지적했다. 신 의원이 "경찰, 검찰에 가서 무죄를 입증하고 돌아오라"고 따지자, 장 의원은 "제가 무고죄로 고소해드릴 테니 (면책특권이 없는 회의장 밖으로) 나가서 얘기하라"고 답했다.


이에 김기표 민주당 의원은 "당사자는 사실이 아니라고 주장하는데, 야당 의원들은 기정사실로 공격한다"며 "이미 수사가 충분히 돼서 기소돼 법원에서 재판까지 받고 유죄판결을 받은 사항과 같냐. 그렇게 되면 (국민의힘) 나경원 의원은 백번도 더 물러나야 한다"고 했다.


민주당 소속 추미애 법사위원장은 신 의원을 향해 "TV조선 대리인이냐"며 "신 의원은 위원장 진행을 방해하고 소란 행위를 한 이유로 발언을 제한하겠다"며 마이크를 껐다. 나경원 의원은 "제발 (회의 진행을) 공정하게 하라. 민주당 위원들이 그렇게 저를 공격하는데 신상 발언 절대 안 주고 장 의원한테는 바로 준다"며 "왜 우리 당 의원들 발언권을 자꾸 뺏나. 부끄러운 줄 알라"며 장내 소란이 일었다.


"이해충돌" "2차가해" "허위조작" "자격없다" …난장판 법사위 말말말 주진우 국민의힘 의원이 최근 성추행 혐의로 고소당한 장경태 더불어민주당의 제명을 촉구했다. 아시아경제DB

주진우 국민의힘 의원은 이날 법사위 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "경찰청장 대행에게 장경태 성폭력 2차 가해에 대한 현안 질의를 했는데 성추행 혐의자인 장 의원이 중간에 끼어들어 질의를 방해했다"며 "이렇게 직접적인 이해충돌을 해도 되나?"라고 했다. 주 의원은 '민주당 법사위원들은 피해 여성을 거짓말쟁이로 몰고, 왜 늦게 고소했냐며 피해자다움을 요구하고, 피해 여성이 먼저 만졌다며 피해자 책임론을 펼쳤다"며 "심각한 성폭력 2차 가해"라고 주장했다.


주 의원은 2일에도 SNS에 "장 의원 측은 언론 매체와 피해자 간 통화 내용 전체를 공개하라고 요구했다. 권력형 갑질이자 협박이다. 국회의원 자료 요구하는 줄 아나"라며 "민주당은 2차 가해 행위를 즉시 멈추고, 장 의원에 대해 제명 조처하기를 바란다"고 요구했다.


"이해충돌" "2차가해" "허위조작" "자격없다" …난장판 법사위 말말말 더불어민주당 장경태 의원이 2일 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 및 폭행 등으로 고소·고발하기 위해 서울경찰청 민원실을 방문하고 있다. 연합뉴스

앞서 장 의원은 지난해 말 서울 시내 한 모임 자리에서 자신을 추행했다고 한 여성 비서관으로부터 준강제추행 혐의로 피소됐다. 이에 장 의원은 2일 오전 서울경찰청에 여성 비서관 A씨를 상대로 무고 혐의의 고소장을, 사건 당시 A씨의 남자친구 B씨를 상대로 무고·폭행·통신비밀보호법 위반 등 혐의의 고소·고발장을 제출했다.


장 의원은 당시 기자들과 만나 "고소인의 일방적 주장만 가지고 보도하는 것을 지양할 것을 촉구한다"며 "경찰 발표에서 봤듯 최초 신고 당시 수사 대상은 제가 아니었다. 만약 당시 성추행이라는 단어가 있었다면 의무 출석 조사 대상이었을 것이며, 윤석열 정권하에서 나를 봐줄 이유는 없다고 본다"고 주장했다. 장 의원 측 변호인은 당시 사건이 B씨의 '데이트 폭력'이란 주장의 근거를 묻는 말에 "충분한 증거 자료를 가지고 있어 수사기관에 제출할 것"이라고 했다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
