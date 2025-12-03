李대통령 "트럼프, 우라늄 농축 '5대5' 동업 제안"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 민간 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대를 놓고 도널드 트럼프 미국 대통령과 협의하는 과정에서 (수익배분) '5대 5 동업'을 제안받았다는 사실을 3일 공개했다.

이재명 대통령이 3일 청와대 영빈관에서 열린 '새롭게 선 민주주의, 그 1년'외신 초청 기자회견에서 발언하고 있다. 2025.12.3 [대통령실통신사진기자단] 연합뉴스

이 대통령은 이날 12·3 비상계엄 선포 1년을 맞아 청와대 영빈관에서 개최한 외신 기자회견에서 관련 핵연료 관련 권한 확대 로드맵을 묻는 질문에 대답하는 과정에서 "(우라늄을) 러시아에서 30% 수입한다고 했더니 트럼프 대통령이 '자체 생산하면 많이 남겠네 동업하자'고 해서 5대 5 동업을 러트닉 상무장관이 맡으라고 했다"고 말했다. 이어 "비밀은 아닌 것 같아 이야기하는 것"이라며 "(동업) 이야기가 잘 됐다"고 부연했다.

다만 이 대통령은 "그럼에도 불구하고 (한국의 핵연료 농축·재처리 권한 확대에 대해) 미국 정부 일각에서 신중한 태도, 속도에 대해 '그렇게 서두를 필요가 있나'라는 태도라는 느낌이 든다"면서 "그 이유는 아마도 핵무장 우려 때문이 아닐까 추측돼서 우리는 '핵무장할 생각이 없다'는 명확하나 입장을 낸 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "전 세계에 우리가 핵무장을 할 필요도, 의사도 없다는 점을 분명하게 말씀드린다"고 거듭 강조하면서 "그래서 (핵연료 농축·재처리 권한 확대가) 비확산 규범에 위반되는 것은 아니다"고 말했다.





다만 핵연료 농축·재처리 시설을 한국 내에 둘 계획인지를 묻는 질문에 이 대통령은 "우리가 자율적으로 할 수 있다면 장소는 크게 문제가 아닐 것 같은 생각이 든다"며 "그걸 해외에 둘 것이냐, 국내에 둘 것이냐는 이차적인 문제"라고 말했다. 그러면서도 "가급적이면 국내에서 하는 게 바람직하겠다"고 말했다.





