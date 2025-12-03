하버드마저 물렸다…비트코인 ETF 손 댄 아이비리그 줄손실

비트코인ETF에 5억달러 가까이 투자

최소 14% 이상 투자 손실 발생 추정

가상자산 가운데 가장 가치가 높은 비트코인이 속절없이 미끄러지고 있다. 7개월 만에 9만 달러 선이 붕괴하면서 불과 한 달 새 올해 쌓아 올린 상승분의 30%가 날아갔다. 시가총액 기준으로는 약 6000억 달러(약 880조 원)가 증발한 셈이다. 이 가운데, 지난 분기 암호화폐에 대한 투자를 크게 늘려 비트코인 ETF인 아이셰어즈 비트코인 트러스트(iShares Bitcoin Trust)에 5억달러 가까이 투자했던 하버드대학 또한 큰 투자 손실을 본 것으로 알려졌다.

아이비리그에 속한 대학을 포함해 미국 대학 대부분이 수익 산업의 일환으로 투자를 하는 가운데 하버드대의 지난 10년간 연평균 투자 수익률은 여타 대학과 비교해 뒤처지는 것으로 나타났다. AP연합뉴스

AD

2일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 하버드대학교의 비트코인 관련 투자 손실이 최소 14% 이상 발생했다고 보도했다. 하버드대학교가 해당 ETF에 투자한 평균 가격은 파악되지 않았다. 하지만 하버드대가 여전히 해당 투자를 유지하고 있다면 최소 14% 이상 투자 손실이 발생했을 것으로 WSJ은 추정했다.

비트코인 가격 분기 중 최저점이었던 7월 초 투자를 단행했다고 가정하더라도 당시 투자액(약 2억9400만 달러, 한화 4300어원) 대비 현재 가치는 4000만 달러(한화 590억원) 가까이 낮은 상태다. 다만 하버드대의 투자 손실액은 이 대학의 막대한 기금 규모인 570억달러(84조원)에 견주면 미미한 수준이라고 WSJ은 평가했다. 지난 분기 말 하버드 대학 공시에 따르면 전체 기금에서 비트코인 투자가 차지하는 비중은 1% 미만에 불과하다. 하버드대 외에도 브라운대학교(블랙록 비트코인 ETF·1400만 달러), 에머리대학교(그레이스케일 비트코인 트러스트·5200만 달러) 등이 지난 3분기 암호화폐에 투자 중인 것으로 파악됐다.





AD

가상자산 가운데 가장 가치가 높은 비트코인이 속절없이 미끄러지고 있다. 7개월 만에 9만 달러 선이 붕괴하면서 불과 한 달 새 올해 쌓아 올린 상승분의 30%가 날아갔다. 아시아경제DB

아이비리그에 속한 대학을 포함해 미국 대학 대부분이 수익 산업의 일환으로 투자하는 가운데 하버드대의 지난 10년간 연평균 투자 수익률은 여타 대학과 비교해 뒤처지는 것으로 집계됐다. 마코브 프로세스 인터내셔널에 따르면 이 대학의 지난 10년간 연평균 투자 수익률은 8.2%인데, 이는 아이비리그를 포함한 미국 명문대 10곳 중 9위 수준에 그친다. 지난 6월 말 기준 하버드대학교는 투자 수익률을 11.9%로 공시했다. 수익 자체는 괜찮은 편이지만, 이는 MIT(14.8%)나 스탠퍼드대(14.3%)와 견주면 낮은 수준이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>