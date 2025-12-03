본문 바로가기
"정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌적 손배' 6조원

임혜선기자

입력2025.12.03 15:20

수정2025.12.03 15:55

3370만명 피해 법적용 논란 재점화
배상 규모 수조 원대 가능성
고의·중과실 여부가 최대 쟁점… 기업 보안 관리 기준도 도마 위에

쿠팡의 '3370만명 고객 개인정보 유출' 사태가 국내에서 처음으로 징벌적 손해배상제가 실질적으로 적용되는 사례가 될지 관심이 모아진다. 현행 개인정보보호법은 기업의 고의나 중대한 과실로 개인정보가 유출된 경우 손해액의 최대 5배까지 배상하도록 규정하고 있으나, 그동안 실효성이 없다는 지적이 제기돼 왔다. 피해 규모가 역대 최대 수준인 이번 사건에서는 법 적용의 범위와 배상 규모가 전례 없이 확대될 수 있다는 분석이 나온다.


3일 관련 업계에 따르면 법률사무소 번화는 서울동부지법에 쿠팡을 상대로 1인당 위자료 30만원을 청구하는 소송을 제기했다. 앞서 법무법인 청도도 피해자 14명을 모아 서울중앙지법에 소장을 제출했으며, 대륜 등 다수 로펌이 집단소송 참여자를 모집 중이다. 쿠팡을 상대로 한 집단소송 준비 카페는 이미 30곳을 넘어섰고 가입자 수는 50만명 규모다. 지난달 29일 개인정보 대규모 유출이 알려진 지 닷새 만에 나타난 변화다. 이런 흐름이 이어질 경우 소송 참여 인원은 연말까지 수십만 명대로 확대될 전망이다.


첫 징벌적 손해배상 적용 가능성 커진 쿠팡

법조계는 현행 징벌적 손해배상 규정만으로도 쿠팡의 잠재적 부담 규모가 상당할 수 있다고 본다. 최근 판례 기준 1인당 정신적 손해액을 10만원으로 가정하면 5만명이 소송에 참여할 경우 기본 손해액은 50억원, 징벌적 손해배상(5배)을 적용하면 250억원으로 늘어난다. 참여 인원이 50만명이면 징벌적 손해배상액은 2500억원, 100만명 참여하면 약 5000억원에 달한다. 이를 총 피해자수(3370만명)에 그대로 적용하면 기본 손해액만 3조3700억원, 법 적용 최대치(5배)로는 16조8500억원까지 이론상 배상액이 늘어난다. 집단소송 참여 예상 규모가 이미 빠르게 증가하고 있는 만큼 실제 청구액은 이보다 더 커질 가능성도 있다.


전날 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 긴급 현안 질의에서는 쿠팡의 보안 관리 체계에 중대한 결함이 있었다는 점이 확인됐다. 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보안책임자(CISO)는 공격자가 쿠팡 내부 프라이빗 서명키(암호키)에 접근해 가짜 인증토큰을 생성했고, 이를 통해 비밀번호 입력 없이 다른 이용자로 가장해 내부 정보를 열람했다고 밝혔다. 고도화된 외부 침입이 아닌, 반납되지 않은 암호키를 장기간 방치한 관리 실패가 근본 원인으로 지적됐다.


징벌적 손해배상제는 기업의 재발 방지와 경각심 제고를 위해 위법 행위로 인한 실손해보다 높은 금액을 부과하는 제도다. 2014년 카드사 정보 유출 사태 이후 2015년 개인정보보호법에 해당 규정이 신설됐지만 '고의·중과실 없음'을 기업이 입증하면 책임이 면제되는 구조여서 사실상 적용 사례는 없었다. 지난해 카카오의 3300만건 유출에 151억원의 과징금만 부과됐고, 올해 2300만명의 개인정보가 유출된 SK텔레콤 사태 과징금은 1347억원이었다.


쿠팡 사태 이후 국회에서는 제재 체계를 대폭 강화하는 방향의 입법 논의가 속도를 내고 있다. 이훈기 더불어민주당 의원이 발의한 개인정보보호법 개정안은 개인정보가 분실·도난·유출 등으로 훼손된 경우 사업자에게 '전체 매출액의 최대 10%'까지 과징금을 부과할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 쿠팡의 지난해 매출 41조원을 기준으로 하면 법 적용 시 최대 4조1000억원의 과징금이 부과될 수 있다.


박주민 민주당 의원은 고의·중과실로 타인에게 피해를 준 경우 손해액의 두 배를 배상하도록 하는 '징벌적 손해배상 제정법'을 대표 발의했고, 박정하 국민의힘 의원은 '개인정보피해보상기금' 설치를, 이상휘 의원은 유출 사실을 인지하면 즉시 피해자에게 통보하도록 의무를 강화하는 개정안을 각각 제시했다.

해외선 이미 고액 배상·제재 현실화

해외에서는 대규모 개인정보 침해에 대해 이미 고액의 배상과 제재가 현실화한 사례가 존재한다. 미국 신용평가사 에퀴팩스(Equifax)는 2017년 7월 침해가 발생해 9월 공개된 유출 사고로 약 1억4700만명의 민감 정보가 노출됐고, 보안 패치 지연과 내부 통제 부실 책임이 인정되면서 2019년 최대 7억달러(9000억원)의 합의금을 부담했다.


2019년 메타(옛 페이스북)는 8700만명의 개인정보를 여론조사기관에 동의 없이 유출해 미 연방거래위원회(FTC)로부터 50억달러(6조원)의 과징금을 부과받았다. 미국의 이동통신사 T모바일도 2021년 7660만명의 정보가 유출되자 3억5000만달러(5140억원)를 보상금으로 지급한 바 있다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

