본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

지난해 태어난 신생아 기대수명 83.7년

세종=이은주기자

입력2025.12.03 13:39

수정2025.12.03 14:16

시계아이콘01분 27초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

사망확률 '암' 가장 높아
암 사망원인 제거되면 기대수명 3.3년↑
유병기간 제외 기대수명 65.5년

지난해 태어난 신생아 기대수명 83.7년
AD

작년에 태어난 아이가 앞으로 살 수 있는 기대수명은 83.7년으로 조사됐다. 2024년 출생아라면 83.7세까지 살 수 있다는 의미다. 출생아에게 가장 위협적인 사망 요인은 암으로 사망 확률은 19.5%였다. 암으로 인한 사망 원인이 제거된다면 기대수명은 3.3년 증가할 것으로 예상됐다. 다만 유병 기간을 제외하고 건강한 상태로 보내는 기간은 다소 줄어든 것으로 나타났다.

지난해 태어난 신생아 기대수명 83.7년 통계청이 지난해 출생아 수가 23만 8300명으로 1년 전보다 8300명 늘었다고 발표한 가운데 27일 인천 미추홀구 아인병원 신생아실 앞에서 신생아 부모 및 가족들이 창문 너머로 아이를 보고 있다. 2025.2.27. 강진형 기자

국가데이터처가 3일 발표한 ‘‘2024년 생명표’에 따르면 2024년 출생아의 기대수명은 83.7년으로 전년 대비 0.2년 증가했다. 기대수명은 남자 80.8년, 여자 86.6년으로 남녀 모두 0.2년 증가했다. 10년 전보다는 남자는 2.2년, 여자는 1.6년 기대수명이 늘었다. 생명표는 현재 연령별 사망 수준이 유지될 경우 특정 연령이 몇 세까지 살 수 있는지(기대여명)를 추정한 통계다.


남겨 기대수명 격차는 1970년(7.1세)부터 1985년(8.6년)까지 증가하다가 이후 점차 좁혀지는 추세가 이어졌다. 지난해 출생아의 남녀 기대수명 간 차이는 5.8년으로 전년 대비 0.1년, 10년 전 대비 0.7년 감소한 것으로 나타났다. 박현정 국가데이터처 인구동향과장은 “남자들이 조금 더 위험한 직군에 많이 종사하기도 하고, 음주와 흡연 등에 노출돼 있다”면서 “다만 작년에는 폐렴으로 인한 사망률이 줄어들어 남자들의 사망확률이 줄었다”고 설명했다.


0세 출생아가 80세까지 생존할 확률은 남자 64.4%, 여자 82.2%로 나타났다. 1970년 대비 각각 5.6배, 2.5배 증가했다. 출생아의 100세 생존확률은 남자 1.2%, 여자 4.8%로 추정됐다. 고령층 생존지표도 전반적으로 개선됐다. 2024년 기준 60세 생존자는 남자 23.7년, 여자 28.4년 더 살 것으로 예상돼 전년 대비 각각 0.3년, 0.2년 늘었다.


“암 사망확률 19.5%로 1위”…암 없으면 남 4.1년·여 2.5년 더 살아

한국인이 가장 많이 사망하는 원인은 여전히 암이다. 국가데이터처는 “2024년 출생아가 암으로 사망할 확률은 19.5%로 가장 높다”고 밝혔다. 암으로 인해 사망할 확률은 남자는 24.5%, 여자는 15.2%로 나타났다.


특정 사망원인이 사라진다고 가정할 때 늘어날 수 있는 기대여명을 분석한 결과, 암의 사망 원인을 제거하면 2024년 0세 남아의 기대수명은 남자 4.1년, 여자 2.5년 증가하는 것으로 나타났다. 폐렴이 없을 경우 1.0년, 심장질환이 제거되면 1.2년이 더 증가할 것으로 예상했다.


한국의 기대수명은 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 높다. OECD 집계 기준으로 한국 남성은 평균보다 2.3년, 여성은 2.9년 더 오래 산다. 남성 기대수명은 OECD 38개국 중 11위, 여성은 3위(86.6년)로, 특히 여성의 기대수명은 세계 최상위권 수준을 유지하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전체 기대수명과 달리 유병 기간 제외 기대수명은 65.5년으로 나타나 건강한 상태로 지내는 기간이 2022년보다 남자는 0.5년, 여자는 0.2년 줄어든 것으로 집계됐다. 유병 기간 제외 기대수명은 전체 기대여명에서 질병이나 사고로 아팠던 기간을 제외하고 건강한 상태로 지낼 수 있는 기간을 의미하는데 남자는 64.6년, 여자는 66.4년으로 집계됐다. 박 과장은 유병 기간이 늘어난 데 대해 “의료서비스 이용이 증가해 경미한 질환에도 병원을 찾는 사례가 늘고 있다”며 “건강보험 접근성이 좋아지면서 내원일수가 증가해 유병 기간이 길어지는 방식으로 나타난다”고 설명했다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기