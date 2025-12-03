광주, 올겨울 첫눈…평년보다 3일 늦게 내려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 북부서해안 중심으로 강설

4일 오전까지 눈·비 이어질 듯

광주에 올겨울 첫눈이 내려 도심이 하얀 기척을 처음 드러냈다. 3일 광주지방기상청은 전날 오후 11시 30분께 광주 유인관측소에서 눈이 관측돼 공식적인 첫눈으로 기록됐다고 밝혔다.

광주에 올겨울 첫눈이 내렸고 전남 북부서해안을 중심으로 4일 오전까지 눈·비가 이어질 것으로 예보됐다. 송보현 기자

올겨울 첫눈은 지난해보다 5일, 평년보다 3일 늦었다. 전남에서는 진도 의신면에서 0.3㎝의 적설이 확인됐고, 3∼4일 사이 광주·전남 중부내륙 1㎝ 안팎, 전남 서해안 1∼5㎝, 전남 북부 서해안 3∼8㎝의 눈이 예상된다.

영광에는 새벽부터 대설 예비특보가 내려지는 등 서해안 북부를 중심으로 강한 눈이 집중될 전망이다. 이는 서해상 북서풍과 육지로부터의 육풍이 만나 강수 구름대가 강화된 영향이라고 설명한다.

눈과 비는 4일 오전까지 이어진 뒤 기온이 평년 수준을 회복하면서 점차 그칠 것으로 보인다. 이날 광주·전남 대부분 지역은 영하권으로 떨어지며 강추위가 이어졌다.

오전 5시 기준 최저기온은 구례 성삼재 영하 8.6도, 광주 무등산 영하 6.5도, 광양 백운산 영하 3.5도 등이었다. 낮 기온도 영상 5도 안팎에 머물고 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮았다.





4일 아침 최저기온은 영하 6도∼영상 1도, 낮 최고기온은 영상 5∼9도 수준이 될 전망이다. 기상청 관계자는 "지역별로 유입되는 강수 구름대의 차이에 따라 눈과 비의 편차가 클 것"이라고 말했다.





