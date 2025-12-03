"이게 141만원 이라고?" 세상에서 가장 비싼 붕어빵…루이비통 키링 '화제'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이탈리아산 가죽으로 제작

도넛·비스킷·초콜릿 등 이어 출시

프랑스 명품브랜드 루이비통이 겨울철 대표 간식인 '붕어빵 백참'(bag charm)을 출시해 화제다. 2일 명품 업계에 따르면 루이비통은 최근 'LV 붕어빵 백참'을 선보였다. 이탈리아산 가죽으로 만든 이 제품은 작은 소지품을 넣을 수 있는 파우치 기능까지 갖췄으며, 현재 공식 홈페이지에서 141만 원에 판매되고 있다. 출시 직후 온라인에서는 "세상에서 가장 비싼 붕어빵이다", "141만 원이면 평생 먹을 붕어빵 가격보다 비싸다", "보다 보니 귀엽게 느껴진다" 등 다양한 반응이 이어졌다.

프랑스 명품브랜드 루이비통이 겨울철 대표 간식인 '붕어빵 백참'(bag charm)을 출시해 화제다. LOUIS VITTON

루이비통은 이번 시즌 '붕어빵' 외에도 도넛·크루아상·초콜릿·비스킷·포춘쿠키 등 달콤한 간식을 테마로 한 백찬을 100만 원대 가격으로 잇달아 선보였다. 브랜드 특유의 모노그램 위에 키치한 간식 실루엣을 더한 디자인으로, MZ세대의 '소장 욕구'를 자극하고 있다는 평가다.

이 가운데, 최근 패션업계 전반에서 MZ세대의 '백꾸(가방 꾸미기)' 트렌드를 정조준한 '음식 모티브 액세서리' 유행 흐름이 나타나고 있다. 특히, 해외 명품 브랜드들은 꾸준히 '푸드-키치(food-kitsch)' 감성을 백참·키링 라인업에 적용해 왔다. 펜디 또한 음식에서 영감을 얻은 백참 시리즈를 공개한 바 있다. 스파게티·프렌치프라이·라비올리·만두 모티브까지 동·서양을 넘나드는 구성이 특징이다.





해외 명품 브랜드들은 꾸준히 '푸드-키치(food-kitsch)' 감성을 백참·키링 라인업에 적용해 왔다. 펜디 또한 음식에서 영감을 얻은 백참 시리즈를 공개한 바 있다. FENDI

멀티 컬러 가죽 소재로 제작된 이 백참들의 가격대는 80만~130만 원대다. 만두와 라비올리 모양을 본뜬 백참 제품은 내부에 지퍼 수납공간을 넣어 실용성을 높였다. 발렌시아가도 트렌드에 합류했다. 올해 여름 시즌 출시된 '칩스 백참'은 감자 칩 봉지를 그대로 형상화한 디자인으로 총 5가지 맛(컬러웨이)으로 선보였다. 글로시 카프 스킨 소재로 제작됐으며 가격은 116만 원. 출시 직후 리셀 사이트에서는 160만 원대까지 거래되기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

