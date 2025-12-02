안산시, 한양대 ERICA에서 자율주행 배송로봇 서비스 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 안산시가 한양대 ERICA 캠퍼스에 자율주행 로봇 배송 서비스를 선보인다.

안산시는 로봇 기업인 로보티즈의 자회사인 로보티즈AI의 실외 자율주행 배송 로봇 '일개미' 10대가 1일부터 한양대 ERICA에서 음식 배달 서비스를 시작했다고 2일 밝혔다.

한양대 ERICA에서 1일부터 배송 서비스를 시작한 실외 자율주행 배송 로송 로봇 '일개미'. 안산시 제공

AD

이 로봇은 가로 733㎜, 세로 549㎜, 높이 729㎜ 크기의 실외 자율주행로봇으로, 무게는 66~70㎏이다. 적재함 구성에 따라 싱글형·오픈형 으로 나뉘며, 연속 주행 시 6시간 동안 사용할 수 있는 자율 충전 방식을 지원한다.

로봇은 한양대 ERICA 캠퍼스 일대 상가와 함께 무료 배달서비스를 운영한다. 이를 통해 소상공인에게는 배달비 비용 절감, 인근 지역 주민과 학생에게는 첨단 기술을 활용한 생활 편의를 제공할 수 있을 것으로 시는 기대한다.

앞서 시는 지난달 10일 로보티즈와 '서비스로봇 업무협약'을 체결하고 캠퍼스형 배달로봇 서비스 도입을 준비해 왔다.





AD

이민근 안산시장은 "이번 서비스를 계기로 AI와 로봇산업을 비롯한 첨단산업 생태계를 육성해 미래 기술 산업의 중심도시로 도약하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>