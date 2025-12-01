김민석, '당권 도전' 무게?…총리실 "서울시장 여론조사 제외 요청"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국무총리 비서실이 차기 서울시장 선거 여론조사에 김민석 국무총리를 후보군에서 제외해 달라고 1일 요청했다.

김민석 국무총리가 1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 제11회 중견기업인의 날 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2025.12.1 연합뉴스

국무총리 비서실은 이날 언론사 및 여론조사기관을 대상으로 보낸 '차기 서울시장 선거에 대한 여론조사 관련 협조 요청' 제목의 알림문에서 "서울시장 선거 관련 여론조사의 조사 대상에서 김 총리를 제외해 주실 것을 각 언론사 및 여론조사기관 등에 공식 요청드린다"고 밝혔다. 그러면서 "김 총리는 민생, 경제, 국민안전 등 주요 국정 현안 대응에 전념하고 있다"며 "현시점에 국무총리가 서울시장 선거 여론조사에 포함되는 것은 적절치 않다고 판단된다"고 덧붙였다.

김 총리는 내년 6월 치러지는 전국동시지방선거를 앞두고 차기 서울시장 후보군으로 거론돼왔다. 그러면서 자연스럽게 여론조사에도 포함되면서 오세훈 현 서울시장과의 경쟁자로 꼽혔는데, 총리실 측에서 이를 경계하고 나선 것이다. 김 총리 본인도 유튜브 등에 출연해 차기 서울시장 출마 가능성을 부인하기도 했다.





다만 김 총리는 차기 더불어민주당 당권에 도전할 것이란 전망이 여의도 정치권을 중심으로 거론된다. 김 총리가 최근 호남지역을 비롯해 지역 중심의 광폭 행보를 보인 점도 이런 전망에 힘을 싣고 있다. 여권에서는 이미 정청래 현 민주당 대표와 묶어 차기 민주당 전당대회를 '명청대전'으로 부르기도 한다. 김 총리는 당 대표 출마 의사에 대해서는 아직 공식적인 자리에서 입장을 밝힌 적이 없다.





