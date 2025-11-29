12월 첫째주 전국 14개 단지서 1만721가구 분양 돌입[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 주에는 전국적으로 1만가구가 넘는 공급 물량이 풀린다.

29일 부동산R114에 따르면 12월 첫째 주에는 전국 14개 단지에서 총 1만721가구(일반분양 7799가구)가 분양을 시작한다. 이는 전주보다 7919가구 늘어난 수치다.

경기 의왕시 고천동 '의왕시청역SK뷰아이파크', 인천 미추홀구 학익동 '시티오씨엘8단지', 충남 천안시 청당동 '두산위브더제니스센트럴천안' 등에서 청약을 진행한다.

고천나구역 주택을 재개발하는 의왕시청역SK뷰아이파크는 지하 3층에서 지상 최고 40층, 11개동 규모다. 전용면적 39∼100㎡ 총 1912가구 규모로 조성된다. 전용 46∼84㎡ 958가구가 일반분양 물량이다.

단지 앞에는 인덕원-동탄 복선전철 의왕시청역이 2029년 개통 예정이다. 과천봉담도시고속화도로, 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로가 인접해 교통 환경이 우수하다.





의왕시청, 경찰서, 소방서, 보건소 등 행정기관이 가깝고 편의시설이 인접해 생활이 편리하다. 고천초·의왕중·우성고 등을 도보로 통학할 수 있고 현충탑공원, 의왕고천지구 수변공원, 역사공원(예정) 등도 위치한다.





