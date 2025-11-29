부민병원, 핸드볼 H리그 공식지정병원 선정… 스포츠의학 역량 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울·부산 현장 의료 인력 파견… 부상 예방부터 전문 치료까지 체계적 지원

부민병원이 '핸드볼 H리그 2025-2026시즌' 공식지정병원으로 선정됐다.

그동안 쌓아온 스포츠의학·스포츠재활 분야의 전문성이 인정받은 결과라는 평가다.

부민병원이 핸드볼 H리그 공식 지정병원 협약식을 갖고 있다.(왼쪽부터 서울부민병원 서경묵 스포츠재활센터장, 원정호 한국핸드볼연맹 부총재) 부민병원 제공

올 시즌 H 리그는 지난 15일 개막전을 시작으로 내년 5월까지 전국에서 총 169경기를 치른다. 남자부 6개 팀, 여자부 8개 팀 등 총 14개 구단이 참가한다.

부민병원은 서울·부산 경기장에 전담 의료진(의사·간호사·응급구조사)을 상시 배치해 경기 중 부상 대응과 응급 처치를 담당한다. 어깨·무릎·손목 등 핸드볼 특성상 빈번한 관절 부상에 대한 전문 치료와 재활 프로그램도 지원할 계획이다.

부민병원은 이미 국가대표선수촌, 키움 히어로즈, 대한프로골프협회, 대한골프협회, 대한스키협회 등 주요 스포츠단체 공식 지정병원으로 활동해온 만큼, 이번 지정으로 스포츠의학 분야에서의 입지를 더욱 굳히게 됐다는 분석이다.

서울부민병원 하용찬 병원장은 "선수들이 부상 걱정 없이 경기력에만 집중할 수 있도록 최상의 의료 지원을 제공하겠다"며 "핸드볼 리그 발전에도 기여하길 기대한다"고 말했다.





부민병원그룹은 서울·부산 지역에 5개 병원과 라이프케어센터를 운영하며 전국 의료 네트워크를 구축하고 있다. 스포츠의학을 포함한 전문 진료 분야도 지속적으로 확장 중이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

