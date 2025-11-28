화성시, 생계위기 가구 지원 위해 '먹거리 기본보장코너' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소득 기준 무관…식료품·생필품 등 제공

나래울복지관·남부복지관 등 2곳에 마련



경기도 화성시는 생계에 어려움을 겪는 위기가구에 신속하게 식품·생필품을 지원하기 위한 '먹거리 기본보장코너'를 다음 달부터 운영한다고 28일 밝혔다.

AD

'먹거리 기본보장코너'는 기존 푸드뱅크·푸드마켓 제도의 한계를 보완해 제도 밖 사각지대에 놓인 위기가구까지 아우르기 위한 것이다.

이에 따라 수행기관인 나래울푸드마켓(나래울종합사회복지관)이나 행복나눔푸드마켓(화성남부종합사회복지관)을 방문하면, 별도의 신청이나 소득 기준 없이 이용할 수 있다.

이용자에게는 1인당 기본 및 생필품 3~5개 품목을 지원한다. 1회까지는 별도 조건 없이 지원받을 수 있으며, 2회 이상 이용하는 경우 상담을 통해 읍·면·동 및 지역 복지 자원과 연계한다.





AD

정명근 화성시장은 "이번 사업은 소득 기준이나 절차 때문에 어려움을 겪던 주민들이 신속하게 도움을 받을 수 있도록 문턱을 낮춘 것"이라며 "도움이 필요하신 시민들이 부담 없이 방문해 필요한 지원을 받으시길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>