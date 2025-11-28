AFP "홍콩 정부, 아파트 화재 진화 작업 종료"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당국자 인용 보도…화재 43시간만에 진화

소방대원들이 28일 홍콩 타이포지역 고층 아파트 '웡 푹 코트' 화재 현장에서 화재를 진압하고 있다. 로이터연합뉴스

AD

최소 94명의 사망자가 발생한 홍콩 고층 아파트 화재의 진화작업이 화재 발생 3일 차인 28일 종료된 것으로 전해졌다.

AFP통신에 따르면 홍콩 당국 대변인은 이날 오전 10시 18분께 화염이 대체로 꺼졌으며 진화작업을 종료했다고 AFP에 밝혔다.

이는 지난 26일 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포 구역의 32층짜리 주거용 고층 아파트단지인 '웡 푹 코트'에서 불이 난 지 43시간여 만이다.

2000여가구 규모의 아파트단지 8개 동 중에서 7개 동에 불이 났으며 소방 당국은 전날 저녁 대체로 큰 불길을 잡았으나 잔불로 인해 진화작업을 이어왔다.

이번 화재로 순직한 소방관 1명을 포함해 최소 94명의 사망자가 발생하고 76명이 부상한 것으로 집계됐다. 당초 알려진 실종자 200여명의 실종자에 대해서는 정확한 집계가 진행 중이다.





AD

홍콩 당국의 기자회견도 곧 열릴 것으로 예상된다고 영국 BBC방송은 전했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>