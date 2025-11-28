춥다고 '이것' 돌려 쓰다간 머리카락 우수수…전문가 경고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두피 백선 감염, 올해도 증가 우려

"모자·수건·빗 공유가 탈모 부른다"

날씨가 다시 쌀쌀해지면서 모자 등 방한용품 수요가 많이 증가하고 있는 가운데, 모자를 다른 사람과 공유하는 습관이 두피 백선 감염을 일으킬 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 백선은 과거 빈민가 질병으로 여겨졌지만, 실제로는 현대에도 흔하게 발생하는 전염성 피부 곰팡이 감염으로, 방치 시 두피 손상과 탈모를 일으킬 수 있어 주의가 필요하다.

겨울철에 다른 사람과 모자를 함께 썼다간 두피 백선에 감염될 수 있다는 경고가 나왔다. 게티이미지뱅크

모자·수건·빗 공유가 감염 확산 위험 ↑

영국 데일리메일은 26일(현지시간) "지난해 영국 내 백선 감염 사례가 급증했다"며 "올해 겨울에도 백선 확산이 우려된다"고 전했다. 매체는 두피 백선이 오래된 질병처럼 보이나, 실제로는 전체 인구의 10~20%가 일생 동안 경험할 정도로 흔한 감염이라고 설명했다.

전문가들은 "두피 백선은 모자·수건·베개 커버 등 생활용품 공유를 통해 쉽게 전파된다"고 지적했다. 샘 신키르 에스테 메디컬 그룹 CEO는 "백선은 인구의 10~20%가 경험할 정도로 흔한 감염이며, 특히 겨울철 모자 공유는 감염 위험을 크게 높인다"고 설명했다. 그는 "치료는 항진균제나 전용 샴푸로 가능하지만, 방치하면 원형 탈모 같은 영구적 손상이 남을 수 있다"며 "가장 효과적인 예방법은 모자·빗 등 두피 접촉 용품을 절대 공유하지 않는 것"이라고 강조했다.

조기 치료가 관건

영국 국가보건서비스(NHS)에 따르면 백선의 대표 증상은 ▲가려움 ▲딱지·비늘이 생긴 원형 병변 ▲붉은 반점(피부색에 따라 회색·갈색으로 보임) ▲고리 모양 발진 등이다.





감염 부위를 긁으면 균이 다른 신체 부위로 퍼질 수 있어 주의해야 한다. 또한 두피에 닿았을 가능성이 있는 침구·의류는 즉시 세탁하는 게 좋다. 전문가들은 "두피에 이상 증상이 보이면 의사 진단과 조기 치료가 탈모 위험을 줄이는 가장 확실한 방법"이라고 강조한다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

