'전기차가 전력공급'…현대차그룹 ‘V2G’ 서비스 시작

오현길기자

입력2025.11.28 09:12

수정2025.11.28 10:03

내달 제주서 시범사업…전력망 안정 기여
네덜란드서도 V2G 서비스 상용화

현대자동차그룹이 전기차 배터리를 전력 에너지 자원으로 활용할 수 있는 'V2G(Vehicle to Grid)' 기술을 국내 최초로 선보인다.


현대차그룹은 12월 말부터 제주도에서 V2G 시범 서비스를 개시한다고 밝혔다. V2G는 전용 양방향 충전기를 통해 전기차 배터리를 충전할 뿐만 아니라 전기차에서 전력망으로 전력을 공급해 전기차를 전력 저장장치로 활용하는 기술이다. 전력 수요·공급 상황과 전력 가격 등을 고려해 최적의 충·방전 시점과 전력량을 결정하는 방식이다.


'전기차가 전력공급'…현대차그룹 'V2G' 서비스 시작
전력 수요가 상대적으로 적고 가격이 저렴한 시간대에는 차량이 전력을 충전하고, 전력 수요와 가격이 높은 시간대에는 전기차의 남은 전력이 차량에서 전력망으로 방전된다.


이번 서비스는 제주도와 9월 맺은 '그린수소 및 분산에너지 생태계 조성을 위한 업무협약'의 일환이다. 현대차·기아가 전반적인 사업 운영과 V2G 기술 검증을 맡고, 현대엔지니어링이 충전 서비스 분석 및 고도화 방안을 수립한다. 제주도청은 관련 조례 및 제도 개선을, 한국전력은 전기차와 배전망의 연계 역할을 맡는 등 민관 합동으로 추진된다.


현대차그룹은 이번 V2G 시범 서비스가 상용화되면 전력의 불균형한 수요 공급을 조정해 전력망 안정에 기여할 것으로 기대한다.


풍력과 태양광 발전 비중이 높은 제주도의 특성상 낮에 과공급된 잉여 전력을 전기차가 흡수하고, 밤에 다시 전력망에 공급할 수 있어 재생에너지의 활용도와 경제성도 높일 수 있다.


시범 서비스 참가를 희망하는 고객은 아이오닉 9이나 EV9을 소유하고 자택이나 직장에 충전기를 설치할 수 있어야 한다. 현대차그룹은 다음달 초부터 제주도청 홈페이지와 SNS 등을 통해 공모를 받아 12월 말부터 총 55대 규모로 시범 서비스를 개시할 계획이다.


서비스 참여 고객에게는 무료로 양방향 충전기를 설치해주고 운영 기간의 차량 충전 요금도 전액 지원할 방침이다.


현대차그룹은 이번 시범 서비스를 운영하며 쌓은 데이터를 바탕으로 기술 및 사업성을 검증한다. 현대차그룹은 향후 V2G 관련 제도가 갖춰지면 제주도에 V2G 서비스를 상용화하고 정부 및 지자체와 협의를 통해 다른 국내 지역에도 서비스를 확대할 계획이다.


현대차그룹은 유럽에서도 V2G 정식 서비스를 개시한다. 현대차그룹은 네덜란드에서 완성차 업체 최초로 올해 12월 말부터 현지 아이오닉 9 및 EV9 보유 고객 대상으로 V2G 서비스를 상용화한다. 내년에는 네덜란드 내 서비스 차종을 확대하고 영국 등 다른 유럽 국가에도 순차적으로 서비스를 시작할 계획이다.


현대차그룹은 미국에서 대형 산불과 같은 자연 재해 상황 시 전기차의 전력을 비상 전력으로 활용해 가정에 공급하는 V2H(Vehicle to Home) 서비스도 제공하고 있다. 기아는 올해 2월부터 미국 캘리포니아, 뉴욕 등 7개 주에서 EV9 차량을 소유한 고객을 대상으로 서비스를 운영 중이고 현대차도 올해 연말부터 차종별 OTA 업데이트 일정에 따라 V2H 서비스를 개시할 예정이다.


정호근 현대차그룹 미래전략본부 부사장은 "V2G로 대표되는 전기차 활용 전력 기술이 전기차 고객에게 새로운 모빌리티 경험을 선사할 것으로 기대된다"며 "국내외 V2G 서비스가 현대차그룹 전기차 경쟁력 강화에 기여하고 친환경 모빌리티 시장과 미래 에너지 시장을 선도해 나가는 마중물 역할을 할 것"이라고 밝혔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

