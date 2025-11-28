사랑의열매×두나무, "디지털 자산 기부 활성화" NFT 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희망2026나눔캠페인 기간 맞춰 사랑의열매 NFT 발행

NFT판매 수익 현금화로 지역사회 내 위기 및 고립 가구 지원

지난해 희망나눔캠페인 출범식. 사랑의열매

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 디지털 자산 기부시장의 확대와 새로운 기부문화 조성을 위해 두나무의 NFT (Non-fungible token, 대체 불가능 토큰) 플랫폼 '업비트NFT'와 콘텐츠 제작사 'GBF Meta'와 협력해 12월 1일부터 '사랑의열매 NFT'를 발행한다고 28일 밝혔다.

이번 NFT 발행은 '희망2026나눔캠페인' 기간 동안 디지털 자산 기부를 홍보하고, 디지털 자산 기부자를 예우하고자 추진됐다. NFT는 12월 1일부터 판매형 1종과 비매품형 2종이 발행되며, 이후 추가 2종이 발행 될 예정이다.

판매형 NFT인 'Build-up for Change'는 광화문 광장의 '사랑의 온도탑'을 모티브로, 나눔이 쌓여 희망의 빛으로 확장되는 형상을 복셀아트로 구현했다. 12월 1일부터 14일까지 판매되며, 이후 추가 발행 및 판매 일정은 논의 중이다.

사랑의열매×두나무, 희망2026나눔캠페인 ‘사랑의열매 NFT’ 발행

'Build-up for Change'는 업비트NFT를 통해 2000개 한정으로 판매되며, 가격은 1개당 5테더(USDT)다. 판매자인 'GBF Meta'는 판매 수익중 일부를 사랑의열매 사회복지공동모금회에 디지털 자산으로 기부할 예정이다. 기부된 디지털 자산은 현금화해 지역사회 내 위기 및 고립 1인 가구의 발굴과 난방비·생계비·식료품 등 따뜻한 겨울나기 지원에 사용될 예정이다.

고액 디지털 자산 기부자를 위한 비매품형 NFT는 1000만 원 이상 기부자인 '디지털 나눔 리더', 1억 원 이상 신규 기부자인 '디지털 나눔 앰배서더'와 기존 고액 기부자인 '아너 소사이어티'를 대상으로 배포할 예정이다. 본 비매품형NFT는 사랑의열매와 함께하는 기부자님의 명예로운 나눔 실천이 우리 사회를 따뜻하게 지켜주는 희망의 빛으로 확산됨을 디지털 아트워크로 표현해 제작됐다.

NFT 구매자를 위한 추가 리워드도 제공된다. 판매 기간 동안 NFT를 낙찰 받은 구매자 전원에게 커피 쿠폰이 제공되며, 이 가운데 추첨을 통해 사랑의열매 열매둥이 피규어와 캐릭터 판화가 각각 10명에게 전달된다. 또한, 인스타그램에 구매 인증 게시물을 업로드 한 참여자 중 100명을 추첨해 커피 쿠폰이 제공된다.





'희망2026나눔캠페인'은 사랑의열매가 사회복지공동모금회가 내달 1일부터 내년 1월 31일까지 62일간 진행되는 대국민 연말연시 집중 모금 캠페인이다. 올해 캠페인 목표 모금액은 4500억 원이며, '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일'을 슬로건으로 전국 17개 시·도 지역에서 동시에 진행된다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

