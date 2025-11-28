코람코, 글로벌 브랜드 호텔 개발 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코람코 162호 펀드로 약 1000억 투자…2028년 개관 목표

산업단지 중심 비즈니스·체류 수요 공략

지역 숙박 인프라 업그레이드

코람코자산운용은 경북 구미 제1국가산업단지 내 세계적인 호텔 체인 메리어트 호텔 개발을 위해 '코람코 제162호 일반사모부동산투자회사'를 설립한다고 28일 밝혔다. 약 1000억원 규모의 투자를 추진한다

사업지는 경상북도 구미시 공단동 256-25번지 일원으로, 지하 1층~지상 14층, 연면적 2만1154㎡ 규모의 4성급 호텔을 조성하는 개발 프로젝트다. 객실은 209실 규모로 계획했고 산업단지 내 최초의 글로벌 브랜드 호텔이 될 것으로 기대했다. 산업·비즈니스 기반 수요와 MICE 수요를 동시에 흡수할 것으로 전망된다.

코람코는 메리어트 계열의 '포포인츠 바이 쉐라톤' 브랜드를 적용해 객실 경쟁력과 운영 효율성을 강화할 계획이다. 국내 유사 업권에서 메리어트 계열 호텔의 평균 객실 단가(ADR)는 국내 브랜드 호텔의 평균 ADR 대비 약 20~30% 수준으로 높게 형성되고 있다.

코람코는 한국산업단지관리공단 보유 부지를 매입해 토지 리스크를 줄였다. 환경개선펀드의 우선주 투자를 통해 자금 조달 안정성을 확보했다. 개발은 내년 상반기 인허가 절차를 마친 뒤 하반기 착공한다. 약 2년여의 공사 기간을 거쳐 2028년 중 개관을 목표로 추진된다.

구미 제1국가산업단지는 경상북도 최대 산업거점으로, 삼성전자·LG이노텍·한화시스템 등 2,839개 기업이 입주했다. 약 7만7000명을 고용하고 있다. 최근 5년간 입주기업 수는 연평균 4.6% 증가했다. 구미시는 1인당 지역내총생산(GRDP) 6372만 원으로 경북 내 가장 높은 수준의 경제력을 기록하고 있다. 평균 숙박 일수도 2.98일로 체류 기반 수요가 견고한 것으로 집계된다.

지역 내 중·상급 숙박시설은 부족한 상황이다. 기존에는 오래된 중급 호텔이 일부 운영 중이나 산업단지와의 접근성, 시설 수준 등에서 한계가 있다는 지적이 나오고 있다. 산업단지 내 비즈니스호텔 2곳도 객실 규모와 부대시설 면에서 대규모 기업 수요를 충족하기에는 부족하다는 평가다. 이번 글로벌 브랜드 호텔 개발로 지역의 숙박 인프라가 한 단계 강화될 것으로 기대된다.

코람코는 메리어트 브랜드의 상품 경쟁력과 글로벌 예약 시스템을 기반으로 운영 효율성을 높일 계획이다. 구미 산업단지의 특성상 기업 행사, 교육, 회의 등 비즈니스 기반 수요가 꾸준한 만큼, 호텔 내 대연회장·미팅룸을 활용한 MICE 분야 경쟁력도 높을 것으로 전망된다.

코람코는 사업의 안정적 추진을 위해 전일 경상북도·구미시와 투자 양해각서(MOU)를 체결했다. 두 기관은 인허가·행정지원 등 개발 및 운영에 필요한 협력을 제공하기로 했다. 코람코 역시 지역 인재 채용 및 지역경제 활성화에 기여한다는 방침이다.





코람코자산운용 김태원 대표는 "구미 산업단지 내 첫 글로벌 브랜드 호텔 공급을 통해 지역 숙박 인프라 수준을 한 단계 높이게 됐다"며 "산업·MICE 수요와 메리어트 브랜드 경쟁력을 결합해 투자자에게는 안정적인 장기 수익을 제공하고, 지역사회에도 일자리와 경제 활성화 등 실질적인 경제적 효과가 돌아가도록 노력하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

