본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코람코, 글로벌 브랜드 호텔 개발 본격화

박형수기자

입력2025.11.28 07:50

시계아이콘01분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

코람코 162호 펀드로 약 1000억 투자…2028년 개관 목표
산업단지 중심 비즈니스·체류 수요 공략
지역 숙박 인프라 업그레이드

코람코자산운용은 경북 구미 제1국가산업단지 내 세계적인 호텔 체인 메리어트 호텔 개발을 위해 '코람코 제162호 일반사모부동산투자회사'를 설립한다고 28일 밝혔다. 약 1000억원 규모의 투자를 추진한다


사업지는 경상북도 구미시 공단동 256-25번지 일원으로, 지하 1층~지상 14층, 연면적 2만1154㎡ 규모의 4성급 호텔을 조성하는 개발 프로젝트다. 객실은 209실 규모로 계획했고 산업단지 내 최초의 글로벌 브랜드 호텔이 될 것으로 기대했다. 산업·비즈니스 기반 수요와 MICE 수요를 동시에 흡수할 것으로 전망된다.


코람코는 메리어트 계열의 '포포인츠 바이 쉐라톤' 브랜드를 적용해 객실 경쟁력과 운영 효율성을 강화할 계획이다. 국내 유사 업권에서 메리어트 계열 호텔의 평균 객실 단가(ADR)는 국내 브랜드 호텔의 평균 ADR 대비 약 20~30% 수준으로 높게 형성되고 있다.


코람코는 한국산업단지관리공단 보유 부지를 매입해 토지 리스크를 줄였다. 환경개선펀드의 우선주 투자를 통해 자금 조달 안정성을 확보했다. 개발은 내년 상반기 인허가 절차를 마친 뒤 하반기 착공한다. 약 2년여의 공사 기간을 거쳐 2028년 중 개관을 목표로 추진된다.


구미 제1국가산업단지는 경상북도 최대 산업거점으로, 삼성전자·LG이노텍·한화시스템 등 2,839개 기업이 입주했다. 약 7만7000명을 고용하고 있다. 최근 5년간 입주기업 수는 연평균 4.6% 증가했다. 구미시는 1인당 지역내총생산(GRDP) 6372만 원으로 경북 내 가장 높은 수준의 경제력을 기록하고 있다. 평균 숙박 일수도 2.98일로 체류 기반 수요가 견고한 것으로 집계된다.


지역 내 중·상급 숙박시설은 부족한 상황이다. 기존에는 오래된 중급 호텔이 일부 운영 중이나 산업단지와의 접근성, 시설 수준 등에서 한계가 있다는 지적이 나오고 있다. 산업단지 내 비즈니스호텔 2곳도 객실 규모와 부대시설 면에서 대규모 기업 수요를 충족하기에는 부족하다는 평가다. 이번 글로벌 브랜드 호텔 개발로 지역의 숙박 인프라가 한 단계 강화될 것으로 기대된다.


코람코는 메리어트 브랜드의 상품 경쟁력과 글로벌 예약 시스템을 기반으로 운영 효율성을 높일 계획이다. 구미 산업단지의 특성상 기업 행사, 교육, 회의 등 비즈니스 기반 수요가 꾸준한 만큼, 호텔 내 대연회장·미팅룸을 활용한 MICE 분야 경쟁력도 높을 것으로 전망된다.


코람코는 사업의 안정적 추진을 위해 전일 경상북도·구미시와 투자 양해각서(MOU)를 체결했다. 두 기관은 인허가·행정지원 등 개발 및 운영에 필요한 협력을 제공하기로 했다. 코람코 역시 지역 인재 채용 및 지역경제 활성화에 기여한다는 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

코람코자산운용 김태원 대표는 "구미 산업단지 내 첫 글로벌 브랜드 호텔 공급을 통해 지역 숙박 인프라 수준을 한 단계 높이게 됐다"며 "산업·MICE 수요와 메리어트 브랜드 경쟁력을 결합해 투자자에게는 안정적인 장기 수익을 제공하고, 지역사회에도 일자리와 경제 활성화 등 실질적인 경제적 효과가 돌아가도록 노력하겠다"고 말했다.


코람코, 글로벌 브랜드 호텔 개발 본격화
AD



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기