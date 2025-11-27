양평군, 고3 대상 '찾아가는 전세사기 피해 예방 교육' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, 양평고 3학년 대상

'안전한 첫 계약 스스로 지키는 방법' 교육 진행

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 26일 양평고등학교 대강당에서 사회 진출을 앞둔 고등학교 3학년 학생 150여 명을 대상으로 '찾아가는 전세사기 피해 예방 교육'을 진행했다고 27일 밝혔다.

양평군이 지난 26일 양평고등학교 대강당에서 사회 진출을 앞둔 고등학교 3학년 학생 150여 명을 대상으로 '찾아가는 전세사기 피해 예방 교육'을 진행하고 있다. 양평군 제공

양평군은 최근 전세사기 피해가 20~30대 청년층을 중심으로 급증함에 따라, 대학 진학 후 독립을 준비하는 학생들이 위험에 쉽게 노출될 수 있다는 점을 고려해 이번 교육을 마련했다.

이번 교육은 양평군이 주최하고 경기도 전세피해지원센터가 주관했으며, 주택도시보증공사 김종태 과장이 강사로 참여했다. 강의는 학생들의 눈높이에 맞춘 퀴즈와 함께 전세에 대한 이해, 현재 발생하는 전세사기 수법, 계약 전·후 단계에서 주의해야 할 주요 위험 요소와 예방법 등을 중심으로 진행됐다.





전진선 양평군수는 "이번 교육을 통해 사회에 첫발을 내딛는 학생들이 전세사기 피해를 예방하고, 피해 발생 시에도 적절히 대응할 수 있기를 바란다"며 "전세사기 위험에 상대적으로 취약한 대학생과 사회 초년생 등 청년층을 대상으로 예방 교육과 상담을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

