한은, 내년 1.8% 성장…"반도체 호조" 경상흑자 1300억달러 사상 최대(상보)

김유리기자

입력2025.11.27 14:10

소비 회복세 지속+건설 부진 완화…내수 중심 성장세 확대
수출, 美 관세로 둔화…반도체는 탄탄한 흐름 지속

한국은행이 11월 수정 경제전망을 통해 내년 우리나라 예상 경제 성장률을 1.8%로 제시했다. 지난 8월 전망(1.6%) 대비 0.2%포인트 상향 조정한 수치다. 경상수지 흑자 규모는 올해 1150억달러, 내년 1300억달러로 사상 최대치를 각각 경신할 것이라고 전망했다.


한은, 내년 1.8% 성장…"반도체 호조" 경상흑자 1300억달러 사상 최대(상보) 이창용 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 사진공동취재단, 연합뉴스
4분기 0.2% 오르며 올해 1.0% 턱걸이…"내년 1.8% 성장"

27일 한은의 11월 경제전망에 따르면 국내경제는 올해(1.0%)와 내년(1.8%) 성장률 모두 지난 8월 전망(각각 0.9%, 1.6%)을 웃돌 것으로 보인다. 2027년에는 1.9%로 26년에 비해 성장세가 소폭 확대될 것으로 전망했다.


한은은 올해 4분기 성장률을 0.2%로 예상했다. 지난 3분기 큰 폭 성장(1.2%)에 따른 기저효과와 관세부과 품목 중심의 수출 둔화에 따른 영향으로 상당폭 낮아질 것이라는 전망이다.


내년엔 소비 회복세가 지속되고 건설 부진이 완화하면서 내수를 중심으로 성장세가 확대될 것으로 봤다. 수출은 미국 관세 영향으로 둔화하겠지만 반도체는 탄탄한 흐름을 나타낼 것이라는 전망이다. 2027년에는 양호한 내수 흐름이 이어지는 가운데 수출도 글로벌 경기 개선 등으로 증가세가 확대되며 성장률이 1.9%로 높아질 것으로 관측했다.


한은, 내년 1.8% 성장…"반도체 호조" 경상흑자 1300억달러 사상 최대(상보)

내년 국내총생산(GDP) 성장률이 0.2%포인트 상향조정된 건 건설경기의 더딘 회복(-0.15%포인트 내외)에도 글로벌 반도체 경기 호조(0.1%포인트 내외), 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 불확실성 완화 및 반도체 관세 부과 시점 전제 이연 등(0.1%포인트 내외), 정부의 확장재정(0.1%포인트 내외), 미·중 무역 갈등 완화(0.05%포인트 내외) 등에 따른 것으로 분석됐다.


물가, 올해 2.1%·내년 2.1%…고환율 등 영향

소비자물가 상승률은 올해 내년 모두 2.1%로 지난 전망(각각 2.0%, 1.9%)을 소폭 상회할 전망이다. 2027년에는 2.0%로 목표 수준의 상승률이 예상됐다. 근원물가 상승률 전망의 경우 올해는 1.9%로 유지되고, 내년은 2.0%로 지난 전망(1.9%) 대비 0.1%포인트 올렸다.


소비자물가는 4분기 들어 높은 환율 수준이 지속된 가운데 일부 개인 서비스가격도 높아져 2.1% 상승할 것으로 예상됐다. 10월 중 소비자물가 상승률은 가을장마 등 영향으로 농축수산물가격 오름세가 확대되고 여행수요 급증으로 관련 개인서비스가격도 높아져 2.4%를 기록했다.


내년에는 국제유가 하락 등 하방 요인에도 높아진 환율, 내수 부진 완화 등의 영향으로 2.1%의 상승률을 이어갈 것으로 예상됐다. 2027년에는 2.0%로 소폭 낮아질 전망이다.


한은, 내년 1.8% 성장…"반도체 호조" 경상흑자 1300억달러 사상 최대(상보)
경상흑자 올해 1150억달러·내년 1300억달러…잇따른 사상 최대치 경신 전망

경상수지 흑자 규모는 올해 1150억달러로, 지난 8월 전망(1100억달러) 대비 상향 조정했다. 전망대로라면 사상 최대 규모다. 내년엔 이를 다시 넘어서는 1300억달러 흑자가 전망됐다.


상품수지는 AI 및 일반서버 수요 확대에 따른 반도체 가격의 큰 폭 상승, 국제유가 안정세 지속 등 교역조건 개선으로 흑자 규모가 늘어날 것이란 전망이다. 본원소득수지도 흑자 폭 확대 추세를 이어갈 것으로 판단했다.


취업자 수 증가 규모는 올해 18만명, 내년 15만명을 나타낼 전망이다. 올해 취업자 수는 건설·제조업이 건설투자 부진, 통상환경 불확실성 등으로 감소하겠으나, 서비스업이 정부 일자리 정책과 소비 개선에 힘입어 증가세를 지속함에 따라 추세 수준에 근접할 것으로 예상했다. 내년에는 생산연령인구 감소 등으로 증가 규모가 올해보다 축소되겠으나, 민간고용은 서비스업 업황 개선, 건설경기 부진 완화로 개선될 전망이다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

