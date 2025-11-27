근황 올리자마자 '삭제'…여전히 '실종' 상태인 대륙 최고 미녀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탈세 논란 이후 실종설까지 불거질 정도로 자취를 감췄던 중국 톱스타 판빙빙이 최근 대만의 영화제에서 여우주연상을 거머쥐었지만, 중국의 인터넷상에서는 여전히 '실종' 상태다. 중국 사회관계망서비스(SNS)에서는 그의 수상 소식이 잇따라 삭제되며 중국 당국의 '판빙빙 지우기'가 여전한 모습이다.

탈세 논란→사망설 이후 여우주연상 수상

지난 22일 판빙빙은 대만 타이베이 음악센터에서 열린 제62회 금마장에서 영화 '지모(地母)'로 여우주연상을 수상했다. 말레이시아 장지안 감독이 연출한 지모에서 판빙빙은 1990년대 말레이시아 농촌을 배경으로 남편을 잃고 자녀들을 홀로 키우는 살아가는 강인한 여성을 연기해 호평을 받았다.

판빙빙은 이날 개인 사정으로 시상식에 참석하지 않았다. 대신 이튿날 오전 3시쯤 자신의 SNS 웨이보를 통해 "600여개의 축하 메시지에 답했다. 행복하고 어리둥절하다"라는 소감을 남겼다.

"여우주연상 감사" 글 올리자마자 삭제…관련 게시물도 사라져

그러나 해당 게시물은 즉시 삭제됐다. 판빙빙 소속사 역시 웨이보에 "여우주연상 수상을 축하합니다"라는 글을 올렸지만, 이 게시물 역시 삭제 처리됐다. 웨이보·더우인·샤오홍수 등 주요 중국 SNS에서는 판빙빙의 수상 관련 게시물이 잇따라 지워졌고, 포털사이트에서도 수상 관련 게시물이 사라졌다.

중국 누리꾼들은 "판빙빙 지우기 무섭다" "누가 판빙빙이 글 올리기만 기다렸다 삭제하는 것 같다" "어떻게 갈수록 검열이 심해지냐" "중국 엔터테인먼트 산업을 조종하는 배후 세력이 있다" 등의 반응을 보였다.

1998년 드라마 '황제의 딸'로 이름을 알리기 시작한 판빙빙은 중국을 대표하는 여배우로 떠올랐다. 그는 영화 '아이언맨3', '엑스맨:데이즈 오브 퓨처 패스트'에 출연하며 할리우드의 문을 두드리기도 했다.

그러나 2018년 돌연 '탈세 스캔들'로 인해 4개월간 행적이 묘연해지면서 전 세계 팬들에게 충격을 안겼다. 중국 당국이 판빙빙을 대상으로 대대적인 탈세 조사에 나선 뒤 판빙빙은 종적을 감췄고, 망명설과 구금설, 사망설 등 온갖 소문이 떠돌았다.





수개월 뒤 중국 세무국은 판빙빙에게 총 8억8000만위안(약 1812억원)의 천문학적인 벌금을 부과하는 등 강도 높은 제재를 내렸다. 판빙빙은 당시 촬영 중인 작품에서 하차한 것은 물론, 이후의 작품 활동도 순탄치 않게 됐다.





