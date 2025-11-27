중소제조업 생산직 일급 3.6%↑…평균 11만4682원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

129개 직종 조사…지난해 6월 대비 인상

금속재료품질관리사 17.8만원으로 '최고'

중소기업중앙회는 27일 '2025년 하반기 중소제조업 직종별 임금조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 매출액 30억원·상시근로자 10인 이상의 중소제조업 1500개사를 대상으로 실시됐다.

올 하반기(8월 기준) 중소제조업 129개 직종별 생산직 근로자의 평균 일급은 11만4682원으로, 2024년(6월 기준) 11만684원 대비 3.6%, 2023년 하반기(8월 기준) 10만5773원 대비 8.4% 각각 올랐다.

중소기업중앙회가 발표한 '2025년 하반기 중소제조업 직종별 임금조사' 결과 중 주요 직종별 평균 조사노임 부분. 중소기업중앙회

주요 직종별로 부품조립원의 조사노임은 10만5323원으로 전년(9만8387원) 대비 7.0% 상승했고 작업반장(13만9712원)과 단순노무종사원(9만694원)의 일급도 각각 3.2%, 0.7%씩 오른 것으로 나타났다.





직종별로는 '금속재료품질관리사'의 평균 일급이 17만8350원으로 가장 높았고, '신발제조기조작원'이 8만3388원으로 가장 낮았다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

