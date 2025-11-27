본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

홈플러스 매각 또 불발…내년 중순까지 밀릴수도

이민우기자

입력2025.11.27 09:28

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

회생절차 최장 1년6개월 연기 가능…장기전 전망
정부·채권단 중심 구조조정 가능성…속타는 메리츠
알짜만 팔고 나머지 청산하는 시나리오도

홈플러스 매각 또 불발…내년 중순까지 밀릴수도 서울시내 한 홈플러스 매장 앞. 연합뉴스
AD

홈플러스 인수에 아무도 도전장을 내지 않으면서 매각 본입찰이 유찰됐다. 홈플러스의 성장 여력이 낮고 지나친 여론의 관심까지 부담이 된 것으로 보인다. 결국 홈플러스 회생절차는 내년 중순 이후까지 이어지는 장기전이 될 전망이다.


회생절차 최장 1년 6개월 연기 가능…장기전 전망

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 오후 3시에 마감된 홈플러스 인수 본입찰에 입찰제안서를 아무도 제출하지 않았다. 매각주관사인 삼일회계법인과 매각 측은 서울회생법원, 채권자협의회 등과 협의해 다시 매각을 추진할 계획이다. 입찰 방식도 이번처럼 공개입찰이 아닌 비공개입찰로 전환할 것으로 전해졌다.


매각은 장기전이 될 것이라는 전망이 나온다. 홈플러스 측은 입장문을 통해 2차 매각 잠정 시한은 회생계획안 제출일인 12월29일까지로 잡았다. 하지만 원매자가 나타나지 않을 경우 홈플러스 측은 회생절차를 연기 요청할 수 있다. 현행법상 회생절차는 최장 1년6개월까지 진행 가능하다. 홈플러스가 회생절차를 개시한 시기가 지난 3월4일인 점을 감안하면, 내년 9월까지도 매각이 미뤄질 수 있는 셈이다.


현재 홈플러스 상황으로는 매각 성사 가능성이 지극히 낮다는 평가가 나온다. 이미 지난해까지 4년 연속 적자를 기록했다. 지난해에는 영업손실만 3141억원으로 미납 세금도 900억원대에 이른다. 회생채권 규모 2조6691억원 이상 금액에 매각되더라도 사업 정상화에 막대한 비용이 필요할 수 있다.


IB업계 관계자는 "법원에서도 청산가치가 계속가치보다 높다는 점을 받아들인 만큼 아무리 정치권에서 압박을 가한다고 하더라도 대기업이나 금융지주사에서 떠안기는 쉽지 않다"며 "MBK파트너스로서는 장기전에 돌입해 여론이 잠잠해질 시기를 기다리면서 홈플러스의 구조조정 등을 진행할 가능성이 크다"고 전망했다.


정부·채권단 중심 구조조정 VS 부분매각
홈플러스 매각 또 불발…내년 중순까지 밀릴수도 김병주 MBK파트너스 회장이 지난달 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 김광일 홈플러스 대표이사. 2025.10.14 김현민 기자

향후 두 개의 시나리오로가 거론된다. 우선 정부와 채권단 중심의 구조조정이다. 기존 MBK 지분을 소각하고, 금융채권을 일부 탕감한 뒤 지분으로 전환하는 구조다. 채권단과 새로운 전략적투자자(SI) 또는 KDB산업은행과 같은 정책금융이 최대주주가 되는 식이다. 이미 코로나19 당시 파산한 미국 고급백화점 체인기업 니만마커스도 이같은 방식을 통해 구조조정을 진행한 바 있다.


이 경우 정부와 채권단이 구조조정의 부담을 지면서 MBK는 여론의 중심에서 벗어날 수 있다. 정부가 끼어드는 만큼 전면 폐점, 대량해고보다는 점진적 구조조정으로 갈 가능성이 크다. 홈플러스 구성원 입장에서도 상대할 주체가 정부가 되면서 협상력이 높아질 여지가 크다.


다만 채권단, 특히 메리츠금융그룹의 고민이 커질 수 있다. 메리츠금융(증권·화재·캐피탈)은 지난해 5월 홈플러스에 약 1조2166억원을 대출했고, 지난 5월까지 원금과 이자를 포함해 2561억원을 회수했다. 아직 받을 돈이 1조원가량 남은 상황에서 주주까지 된다면 일부 투자금 손실과 장기간 돈이 묶이는 리스크를 동시에 지게 된다.


회사를 통째로 살리기보다는 쓸만한 자산만 떼어 파는 부분매각도 충분히 고려되는 방편이다. 알짜 부동산이나 점포, 온라인 사업 등을 따로 시장에 매물로 내놓고, 수익성 낮은 점포는 아예 문을 닫거나 상가형으로 바꾸는 한편 남은 사업부나 법인은 청산하는 '점진적 해체' 시나리오다. 이미 지난해 MBK는 홈플러스의 기업형슈퍼마켓(SSM) 사업부문인 홈플러스 익스프레스 매각을 추진한 바 있다.


이 방법은 통매각보다 원매자나 투자자들을 유치하기 수월해지는 반면, 홈플러스 구성원 입장에서는 고통이 가장 클 수 있다. 점포 폐점, 직원 대량 해고가 현실화할 수 있기 때문이다. 또, 대형마트 2위 기업이 통째로 해체된다는 메시지는 중앙정부와 지방자치단체, 노동계 모두에게 정치적 부담이 될 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한 회생 전문 회계사는 "채권단과 정부, 구성원이 얼마나 빨리 중간지점을 찾는지가 관건"이라며 "내년 6월 지방선거까지 앞둔 만큼 정치적 셈법도 상당히 고려될 수 있어 장기전이 될 수밖에 없을 것"이라고 설명했다.




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④
    젠슨황이 준다는 GPU, 창고에 쌓이게 생겼네…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

  • 25.11.2607:40
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
    ③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2607:37
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화
    ③'수출 효자' 부상한 전력기기… 美 배전변압기 절반이 노후화

    대형 변압기 수출이 올해 10월 기준으로 10억달러(약 1조4700억원)를 넘어섰다. 지난해 연간 수출액을 두 달 앞서 추월한 것으로, 국내 전력기기 산업이 수출 효자로 부상하고 있음을 보여준다. 대형 제품 기준 연간 10억달러대 수출은 2010년 이후 14년 만이다. 글로벌 송전망 확충과 발전·변전 프로젝트 증가 등으로 고용량 변압기 수요가 꾸준히 늘어난 영향으로 풀이된다. 25일 한국무역협회 통계에 따르면 올해 1~10월 1만㎸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기