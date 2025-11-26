부산 기장군, 12월 22일까지 ‘농림어업총조사’ 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농림어가 규모·분포·경영형태 조사… 정책 기초자료 활용

기장군(군수 정종복)은 11월 20일부터 오는 12월 22일까지 지역 모든 농림어가를 대상으로 '2025년 농림어업총조사'를 실시한다.

농림어업총조사는 모든 농림어가의 규모, 분포, 구조와 경영형태를 파악해 각종 정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 5년 주기로 시행되는 국가 통계조사다.

농가·임가·어가의 규모와 경영형태, 구조 변화를 조사하며, 결과는 농림어업 정책 수립과 지역 발전의 핵심 자료로 활용된다.

이 조사는 11월 20일부터 12월 10일까지 인터넷 조사로 먼저 진행, 대상자는 사전 발송된 조사 안내문에 포함된 참여번호를 통해 참여할 수 있다. 이후 미응답 가구를 대상으로 12월 1일부터 22일까지 조사원이 직접 방문해 면접조사가 실시될 예정이다.





정종복 군수는 "농림어업총조사는 농산어촌 경쟁력 강화와 농산어민 삶의 질 향상을 위한 정책 수립에 꼭 필요한 중요한 조사"라며 "농림어가의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

농림어업총조사 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

