본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

오수연기자

입력2025.11.26 15:10

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

AI 사용 줄이란 관리자에 격노
"AI 자동화 가능한 작업은 모두 적용해야"
"지난분기 수천명 채용…1만명 더 필요"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최근 전체 회의에서 일부 관리자들이 인공지능(AI) 사용을 줄일 것을 지시했다는 보고에 격노했다고 25일(현지시간) 비즈니스 인사이더가 보도했다.


황 CEO는 지난 20일 회의에서 "내가 알기로 엔비디아 내에 AI 사용을 줄이라고 지시하는 관리자가 있다고 들었다"며 "제정신이냐"라고 질책했다.

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는 젠슨 황 엔비디아 CEO. 게티이미지연합뉴스
AD

이어 "AI로 자동화할 수 있는 작업은 모두 자동화하고 싶다"고 말했다.


이번 회의는 엔비디아가 지난 19일 사상 최대 실적을 기록한 다음 날 열렸다.


황 CEO는 엔비디아 소프트웨어 엔지니어들이 이미 AI 코딩 어시스턴트 '커서(Cursor)'를 사용 중이라고 언급했다. 그는 직원들에게 AI가 특정 작업에 적합하지 않더라도 계속 사용하라고 촉구하며 "AI를 개선하는 데 참여하라. 우리는 그럴 능력이 있다"고 했다.


최근 주요 빅테크들은 직원들에 일상 업무에서 AI 활용 확대를 권장하고 있다. 마이크로소프트(MS)와 메타는 직원들의 AI 활용도를 평가 기준에 포함할 계획이며, 구글은 엔지니어들에게 코딩에 AI를 사용하라고 지시했다. 아마존도 내부 요청에 따라 커서 도입을 논의 중이다.


황 CEO는 AI 도입을 강조하면서도 이로 인한 일자리 감축 우려를 일축했다. 그는 "다른 기술 기업들이 구조조정을 하는 동안 엔비디아는 지난 분기에만 수천 명을 채용했다"며 "덕분에 회사 주차 공간이 포화상태"라고 농담했다.


이어 "솔직히 말해서 아직 1만명 정도는 더 필요하다"며 "다만 채용 속도는 신규 인력을 통합시키고 조화시키는 속도와 일치해야 한다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

실제로 엔비디아는 빠르게 인력을 늘리고 있다. 2024회계연도 말 2만9600명에서 2025회계연도 말에는 3만6000명으로 늘었다. 최근 타이베이와 상하이에 새 사무실을 열었고, 미국 내에서도 신규 시설 두 곳을 건설 중이다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기