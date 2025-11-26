본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

바이든 조롱하던 트럼프, 꾸벅꾸벅 졸더니 행사도 40% 줄어…"노쇠 직면"

김진선기자

입력2025.11.26 14:21

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

NYT "트럼프 대통령, 최근 노쇠한 모습"
백악관 "대통령 건강 여전히 매우 좋다"

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 공식 석상에서 조는 모습을 보인 데 이어 공개 일정 시간이 전보다 짧아졌다는 분석이 나왔다. 조 바이든 전 대통령을 '슬리피(sleepy·졸린) 조'라고 조롱하면서 '에너자이저' 같은 모습을 보인 트럼프 대통령이 노화에 직면한 것이 아니냐는 관측이 나온다.


뉴욕타임스(NYT)는 25일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 게시물을 계속 올리고 기자들과 전투적으로 상호작용하는 등 에너지를 과시하는 트럼프 대통령이 최근 노쇠한 모습을 보이고 있다고 보도했다.

바이든 조롱하던 트럼프, 꾸벅꾸벅 졸더니 행사도 40% 줄어…"노쇠 직면" 워싱턴 백악관 집무실에서 법안에 서명하고 있는 도널드 트럼프 대통령. AP연합뉴스.
AD

최근 트럼프 대통령은 백악관 집무실(오벌 오피스)에서 열린 비만약 가격 인하 발표 일정에서 눈을 거의 감은 모습을 보였다. 그는 잠깐씩 졸다가 어느 순간에는 눈을 뜨고 자신을 지켜보는 기자들을 쳐다보기도 했다.


취임 당시 기준으로 역대 최고령인 트럼프 대통령의 공식 일정 횟수가 줄어들고 그 시간도 짧아졌다. NYT 집계에 따르면 트럼프 대통령은 2기 취임일인 지난 1월 20일부터 이날까지 1029건의 공식 행사에 참여했다. 1기 취임 직후 같은 기간인 2017년 1월 20일부터 11월 25일까지 1688건의 공식 행사에 참석했던 것과 비교하면 그 건수가 39% 줄어들었다.

바이든 조롱하던 트럼프, 꾸벅꾸벅 졸더니 행사도 40% 줄어…"노쇠 직면" 연설 중인 도널드 트럼프 대통령. 로이터연합뉴스.

공식 행사 시간도 짧아진 것으로 나타났다. 정치 정보 제공 사이트 '롤콜'의 공식 대통령 일정 분석 결과에 따르면 1기 첫해인 2017년 트럼프 대통령의 공식 행사 평균 시작 시각은 오전 10시 31분이었다. 2기에는 평균 낮 12시 8분이다. 행사 종료 시각은 2017년과 올해 모두 비슷한 오후 5시 직후다.


NYT는 2017년과 비교해 올해 트럼프 대통령의 미국 내 이동은 훨씬 줄었고 대신 해외 방문이 크게 늘었다고 분석했다. 올해 그의 해외 출장 횟수는 8회로, 2017년의 4회의 2배에 달한다.


트럼프 대통령의 건강 관리와 관련해서도 우려하는 목소리도 나오고 있다. 그는 인간이 태어날 때부터 한정적인 에너지를 갖고 있기 때문에 격렬한 활동이 그 저장량을 고갈시킬 수 있다는 신념으로 규칙적인 운동을 하지 않는다. 심지어 붉은 고기와 맥도날드를 즐겨 먹는 것으로 알려져 있다.


NYT는 "트럼프 대통령이 작년 대선 기간 자신보다 3.5살 많은 전임 바이든 대통령을 고령이라고 공격해왔지만, 그 또한 노화를 피해 갈 수 없었다"고 했다. 그는 바이든 전 대통령의 고령과 부실한 체력을 이유로 '슬리피 조'라고 했다. 트럼프 대통령은 지난주에도 "그는 언제나 잠만 잔다. 낮에도, 밤에도, 해변에서도"라며 바이든 전 대통령을 조롱하고 "나는 잠을 안 잔다"라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

트럼프 대통령이 자신의 건강 상태를 대중에 공개할지 여부는 전적으로 본인의 선택에 달려있다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 트럼프 대통령의 건강 상태에 대한 질문에 바이든 전 대통령을 언급하며 트럼프 대통령이 건강하다고 강조했다. 레빗 대변인은 성명을 통해 "조 바이든의 인지 저하를 언론으로부터 숨긴 바이든 백악관과 달리 트럼프 대통령과 그의 팀 전체는 대통령의 건강 상태에 대해 투명하게 공개하고 있으며, 대통령의 건강은 여전히 매우 좋다"고 밝혔다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기