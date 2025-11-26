삼성글로벌리서치, 부사장 1명·상무 4명 승진

삼성글로벌리서치가 26일 2026년도 정기 임원 인사를 확정했다. 부사장 1명, 상무 4명 등 총 5명이 승진했다.

AD

이번 인사에서는 배노조 상무가 부사장으로 승진했다.





AD

상무에는 강도혁, 김상지, 안신현, 정대선 등 4명이 선임됐다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>