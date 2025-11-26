본문 바로가기
전주시, 30일 '담그랑께 나누랑께' 행사

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.26 11:06

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"생활문화 체험형 축제"
김장·떡만들기 체험 등 진행

전북 전주시가 오는 30일 오후 1시~4시까지 전라감영 서편부지에서 '2025 전라감영의 날' 행사인 '담그랑께 나누랑께'를 개최한다.

전주시, 30일 '담그랑께 나누랑께' 행사 2025전라감염의날 당그랑께 나누랑께 행사 포스터. 전주시 제공
26일 시에 따르면 전라감영은 조선시대 전라도를 대표하며 정치·문화·경제 중심지 역할을 해온 역사적 공간으로, 이번 행사는 전통 김장문화를 현대적으로 재해석해 시민과 관광객이 함께 참여하는 생활문화 체험형 축제로 기획됐다.


시는 이번 행사를 통해 점차 잊혀가는 공동체 중심의 겨울나기 전통을 되살리고, 전라감영의 역사적 위상을 더욱 널리 알린다는 구상이다.


이날 행사는 김장 체험, 떡 만들기 체험, 조선시대 직업 체험 등 총 5개 세부 프로그램 등으로 구성되며, 누구나 현장에서 무료로 참석할 수 있다.


특히 이날 전라감영에서는 과거 마을 공동체가 함께 겨울을 준비했던 풍경을 재현해 전라감영을 중심으로 시민과 관광객이 한자리에 모여 함께 김치를 담그는 색다른 장면이 연출될 것으로 기대를 모은다.


김장 체험은 총 3회차에 걸쳐 500포기로 진행되며, 참가자가 직접 담근 김치 중 일정량은 가져가고 남은 김치는 전주시복지재단 '전주사람'을 통해 지역 내 독거노인 등 지역의 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.


이날 행사에는 전주시 새마을부녀회가 김장 버무리기와 나눔 활동에 함께 참여해 전통의 가치에 따뜻한 온정을 더하게 된다. 김장 체험은 사전 예약이 마감됐으며, 일부 당일 현장 접수도 가능하다.


이와 함께 이날 행사에서는 가족 단위 참여자를 위한 부대 프로그램으로 ▲직접 떡메를 내리쳐 인절미를 만들어보는 전통 방식의 떡 만들기 체험 ▲역사 캐릭터와 함께 즐기는 '사주풀이·활쏘기·판소리·동양화 캐리커처' 등 조선시대 직업 체험(전라관찰사의 탄생) 프로그램도 운영된다.


행사의 마지막에는 김치 전달식과 더불어 김장의 피로를 달래줄 경쾌한 기접놀이 등 전통 공연이 펼쳐진다.


시 관계자는 "김장 문화는 단순한 음식 만들기를 넘어 이웃을 생각하고 공동체를 하나로 모으는 소중한 전통이다"며 "전라감영을 중심으로 시민 모두가 함께 전통문화를 즐기고 나눔의 가치를 실천하는 시간이 될 것이다"고 말했다.


자세한 사항은 문화예술공작소 SNS를 확인하거나 전화로 문의하면 된다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

