광명시, 위기계층에 먹거리 긴급 지원 '그냥드림' 사업 개시

정두환기자

입력2025.11.26 09:49

2만원 상당 식료품 꾸러미 연 3회 제공
위기 가구 발굴→복지 서비스 연계 추진

경기도 광명시가 생계 위기에 처한 시민에게 식료품을 긴급 지원하는 먹거리 복지 사업에 나선다.


광명시는 생계가 어려운 시민에게 기부식품을 연계하는 '먹거리 기본보장코너 그냥드림 사업'을 다음 달부터 내년 4월까지 5개월간 시범 운영한다고 26일 밝혔다.

광명시 광명동 소재 '광명푸드뱅크마켓센터'에서 직원이 어르신에게 식료품을 전달하고 있다. 광명시 제공
이 사업은 갑작스러운 위기 상황에 놓인 시민에게 기본적인 먹거리를 조건 없이 제공하기 위해 보건복지부가 추진하는 것이다. 광명시의 '광명푸드뱅크마켓센터'는 지난달 이 사업의 시범사업자로 선정됐다. 시는 강력한 사업 의지와 2021년 경기도의 '먹거리 그냥드림 코너' 운영 경험 등이 시범사업자에 선정의 배경이 됐다고 설명했다.


시는 사업을 위해 적극적인 기부식품 후원자 발굴을 통해 하루 50명, 월 1000명까지 지원할 수 있는 기반을 마련했다.


생계가 어려운 시민은 별도의 사전 신청 없이 광명동 34-19 소재 광명푸드뱅크마켓센터를 방문하면 지원을 받을 수 있다. 방문객은 쌀, 김, 통조림 등 3~5개 품목으로 구성된 2만원 상당의 식료품 꾸러미를 받을 수 있다.


센터는 연 3회까지 이용할 수 있다. 2회 방문째부터는 복지 상담을 의무적으로 진행해 필요한 복지서비스로 연계한다.


광명시는 이번 사업을 단순한 먹거리 지원을 넘어, 복지서비스 연계 통로로 활용할 방침이다. 상담 과정에서 확인된 대상자의 상황에 따라 긴급복지, 기초생활보장 지원, 공공·민간 맞춤형 서비스를 연계해 복지 사각지대를 실질적으로 해소하겠다는 계획이다.


사업 관련 자세한 사항은 광명푸드뱅크마켓센터나 광명시 복지정책과로 문의하면 안내받을 수 있다.


시는 시범 운영에 따른 결과를 분석하고 사업을 보완해 내년 5월부터 실효성 있는 먹거리 기본보장 체계를 구축할 계획이다.


박승원 광명시장은 "먹거리는 누구나 누려야 할 가장 기본적인 권리이자 생존을 지키는 최소한의 안전망"이라며 "시민의 먹거리 기본권을 촘촘하게 보장하고 지속가능한 기본 복지안전망을 완성해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

