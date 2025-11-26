김제우체국, 산업안전보건 우수사례 '최우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우정사업본부는 김제우체국이 '2025년 산업안전보건 우수사례 발표대회'에서 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다.

곽병진 우본 본부장 직무대리(앞줄 왼쪽 다섯 번째)가 25일 충남 천안 우정인재개발원에서 열린 '2025 산업안전보건 우수사례 발표대회'에 참석해 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 우정사업본부 제공

대회는 전국 우체국과 우편집중국을 대상으로 사전심사를 진행한 후 선정된 12개 관서가 지난 25일 충남 천안 우정인재개발원에서 현장 발표를 하는 방식으로 열렸다.

사례 발표는 지난해 하반기~올해 상반기 관서별로 추진한 위험성 평가, 근골격계 유해 요인조사, 작업환경 측정, 온열질환 예방 활동 등 다양한 안전보건을 주제로 이뤄졌다. 발표 후에는 질의응답 시간도 진행됐다.

김제 우체국은 '데이터를 활용한 안전사고 발생 제로화(zero化) 추진' 사례 등을 발표해 최우수상을 받았다.

우수상은 중부권광역우편물류센터, 제주우체국, 완도우체국에 돌아갔다. 이외에 양양우체국 등 8개국은 대회에서 장려상을 수상했다.

우수사례는 책자 및 교육 영상으로 제작돼 전 종사원의 안전 역량 강화에 활용될 예정이다.

우본은 앞으로도 종사원의 안전과 건강 확보를 위해 '함께 하는 안전보건! 거듭나는 우정일터!'를 경영방침으로 '중대재해 NO! 안전사고 10% 감축'을 목표로 현장 중심의 자율적 안전 활동을 독려할 방침이다.

특히 겨울철 종사원의 안전을 확보하기 위해 내년 2월까지 '겨울철 안전보건 특별관리 기간'을 운영한다.





곽병진 우본 본부장 직무대리는 "우본은 앞으로도 산업재해 예방을 위한 안전보건 활동에 지원과 격려를 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

