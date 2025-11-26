김형미 광주 서구의원 "대각선 횡단보도 도입해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김형미 광주 서구의원이 25일 제336회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 5분 발언을 통해 보행자 안전과 교통 편의 향상을 위해 '대각선 횡단보도 도입'이 필요하다고 강조했다.

광주 서구의회 김형미 의원.광주 서구의회 제공

김 의원은 서울시 사례를 들며 대각선 횡단보도 도입 후 ▲교통사고 18.4% 감소 ▲차량 대 보행자 사고 27.3% 감소 ▲횡단 중 사고 25.8% 감소 등 뚜렷한 효과가 나타났음을 강조했다.

이어 서구형 보행안전 모델 마련을 위해 ▲주요 교차로에 대각선 횡단보도 도입 타당성 조사 실시 ▲시·구 간 협력체계 구축 ▲보행약자 이동권 보장 중심의 교통환경 전반 재정비를 제시했다.

김형미 의원은 "지난 2023년 화정2동에서 추진됐던 대각선 횡단보도 사업을 언급하며 당시에는 대각선 횡단보도에 대한 이해와 공감대 부족으로 사업 추진에 어려움이 있었다"고 평가했다.

더불어 "이제는 명확한 효과 분석과 성공사례를 바탕으로 서구의 보행 불편을 해소하고 안전을 강화할 가장 큰 기회이다"며 "김 의원이 직접 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.





마지막으로 "사람이 먼저인 도시, 보행자가 주인이 되는 '안전한 서구'를 위해 행정의 적극적인 검토와 도입을 촉구한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

