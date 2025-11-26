본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[시론]환율 안정의 근원적 해결책은 기업이다

조영주매니징에디터

입력2025.11.26 11:29

시계아이콘01분 28초 소요
언어변환 뉴스듣기
[시론]환율 안정의 근원적 해결책은 기업이다
AD

원·달러 환율이 1500원 목전까지 도달했다. 1997~1998년 외환위기, 2008~2009년 글로벌 금융위기 등 경제위기 상황을 제외하면 이처럼 환율이 고공행진을 한 경우는 없었다. 국제 산업·금융질서가 재편되고 있다는 점을 고려하더라도 원화의 약세는 다른 국가의 통화에 비해 두드러진다. 한국이 올해 들어 9월까지 827억7000만달러의 경상수지 흑자를 기록했고, 주식시장도 최근 활황을 보였다는 점에서 원화 약세는 이상 현상이라고 할 만하다.


전문가들이 꼽는 이유를 보면, 우선 한국을 비롯한 일본, 중국 등 아시아 주요국들은 코로나19 팬데믹이 끝난 뒤에도 꾸준히 통화량을 늘려왔다. 미국을 비롯해 영국, 프랑스, 독일, 스위스 등이 2022년께부터 통화 긴축에 들어간 것과는 대조적인 정책을 펼쳤다. 통화량이 늘어난 만큼 화폐 가치는 떨어지는 경향을 고려하면 최근 달러 약세에도 불구 원화가 더 약세를 보이는 것은 당연하다. 특히 국내 기준금리가 여전히 미국보다 1.5%포인트 낮아 글로벌 자금이 한국으로 유입될 유인이 크게 줄어든 상황이다. 이 때문에 한국은행이 통화 긴축을 해야 할 시기에 금리를 올리지 못한 책임을 묻는 전문가들도 많다.


여기에 국내 투자자금이 미국을 비롯한 해외에 대거 유출되고 있다. 기업의 해외 직접투자 증가와 함께 투자자들의 해외증권 투자가 과거보다 크게 늘어났다. 올해 1~9월 직접투자는 206억달러, 증권투자는 603억9000만달러 적자가 났다. 올해만 810억달러 가까운 돈이 해외로 나간 것이다. 경상 흑자를 대부분 까먹은 셈이다.


외환당국의 발등에는 불이 떨어졌다. 지난 24일 원·달러 환율이 1477원을 넘어서자 기획재정부는 보건복지부, 한국은행, 국민연금 등과 함께 환율 안정 대책을 논의하는 4자 협의체 회의를 소집했다. 외환당국은 회의에서 국민연금의 수익성과 외환시장의 안정을 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 논의했다. 국민연금은 전략적 환헤지 시점과 물량을 조정해 외환시장에 개입할 것으로 보인다.


하지만 이 같은 방법은 단기적인 대응에 불과하다. 한국은행이 12월 금리를 동결할 것이란 전망이 지배적이다. 환율 상승과 부동산시장 과열에 따라 금리를 내리기도, 경기침체 우려 때문에 금리를 올리기도 힘든 상황이다. 미국 트럼프 행정부의 압박으로 향후 지속적으로 미국 투자에 나서야 하는 만큼 내년부터 달러 유출 속도는 더 빨라질 수 있다. 서학개미로 불리는 개인 투자자들이 당장 미국 증시를 버리고 한국 증시로 복귀할 가능성도 작다.


해외의 달러가 한국으로 들어올 수 있는 비책을 마련하는 것이 환율 안정의 근본적 해결책이다. 무엇보다 우리 경제의 체력을 키워야 한다. 그러려면 한국을 투자하기 좋은 나라로 만들어야 한다. 해외 기업들이 한국에 본사를 두고 공장을 가동하도록 각종 유인책을 제공해야 한다. 금융·자본시장은 하루빨리 세계적 수준으로 끌어올려야 한다. 한국 증시에 상장된 기업이 제 가치를 인정받을 수 있도록 만들어야 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이를 위해 정부와 국회는 무엇을 하고 있는지 묻고 싶다. 말로는 기업 하기 좋은 나라로 만들겠다고 하면서, 실제로는 새로운 규제를 만들어 기업을 몰아내고 있지 않은지 말이다. 주요 20개국(G20) 정상회의 등 해외순방을 마치고 돌아온 이재명 대통령은 이제 기업 하기 좋은 나라 만들기에 몰두해야 한다.




조영주 정치사회 매니징에디터 yjcho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기