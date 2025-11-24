본문 바로가기
조폐공사, '돈방석·돈지갑' 화폐 굿즈 와디즈 펀딩

대전=정일웅기자

입력2025.11.24 09:48

한국조폐공사는 화폐 굿즈 신제품 돈방석과 돈지갑을 출시해 와디즈에서 펀딩을 진행한다고 24일 밝혔다.


화폐 굿즈는 화폐 인쇄 과정에서 발생하는 화폐부산물을 재활용해 만들어진 제품이다. 조폐공사는 지난 3월부터 화폐 굿즈 시리즈를 선보였다. 최근까지 출시된 화폐 굿즈는 돈볼펜, 돈키링, 돈봉투 등이며 돈방석과 돈지갑은 라인업을 확대해 출시한 네 번째 제품이다.


조폐공사, '돈방석·돈지갑' 화폐 굿즈 와디즈 펀딩 돈지갑 이미지. 한국조폐공사 제공
조폐공사는 돈방석과 돈지갑에 스토리도 덧입혔다. 발행 규모가 차츰 줄고 있는 동전의 가치를 오래도록 간직하자는 의미에서 돈방석에 500원 주화, 돈지갑에 100원 주화 디자인을 각각 적용했다.


돈방석은 내부에 솜과 함께 5만원권 화폐 부산물 100g(화폐 500만원 분량)이 담겼다. 내피는 세탁이 불가해 주기적으로 환기를 통해 장기적으로 사용할 수 있고 500원 이미지가 적용된 외피는 나일론 소재로 제작돼 세탁이 가능하다.


100원 주화 디자인이 적용된 돈지갑은 동전 느낌을 줄 수 있게 반짝이는 은색 인조가죽으로 제작됐다. 내부 한쪽 면에는 5만원권 화폐 부산물 10g(화폐 50만원 분량)이 담겼고 반대편에는 내부 포켓을 둬 실용성을 높인 것이 특징이다.


돈지갑은 키링 형태로 제작돼 함께 제공하는 스트랩을 이용해 손목에 걸어 사용할 수도 있다.


돈방석과 돈지갑은 전날(23일)부터 와디즈 펀딩을 통해 판매하고 있다. 펀딩에는 내달 12일까지 참여할 수 있다. 펀딩 가격은 돈방석 4만5500원, 돈지갑 2만7100원으로 정상가보다 저렴하다. 두 제품 세트 상품은 6만8000원에 구매할 수 있다. 단품 정상가보다 11% 저렴한 금액이다.


펀딩 종료 후에는 조폐공사 쇼핑몰 등에서 정상가로 돈방석과 돈지갑을 구매할 수 있다. 앞서 조폐공사는 지난 7월 처음으로 크라우드 펀딩으로 황금 볼펜을 시중에 내놔 대중에 관심을 모았다.


성창훈 조폐공사 사장은 "화폐 굿즈 사업은 화폐를 제조할 때 발생하는 화폐 부산물로 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트"라며 "조폐공사는 앞으로 조폐공사도 화폐 부산물의 다양한 활용으로 순환 경제 및 사회적 가치를 실현하는 모범 사례를 만들어가겠다"고 말했다.


한편 조폐공사의 화폐 굿즈는 화폐 제조 및 유통 과정에서 발생하는 불량, 폐기 은행권 등을 이용해 만들어진다.


화폐 부산물은 연간 500t가량이 발생되며 굿즈 사업 이전에는 대부분 소각돼 환경오염 문제에서 자유롭지 못했다. 하지만 굿즈 사업 이후로는 화폐 부산물에 새로운 가치와 의미를 담은 상품 개발로 ESG 순환경제 실천 모델이 마련됐다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
