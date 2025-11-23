본문 바로가기
독일 총리 만난 李대통령 "한국이 통일 노하우 배워야"

송승섭기자

입력2025.11.23 06:00

이재명 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리가 22일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령은 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 정상회담을 가졌다.


이 대통령은 모두발언에서 "대한민국은 독일의 경험에서 배울 것이 많이 있다"며 "어떻게 분단을 극복하고 통일 독일을 이뤄냈는지, 그 경험을 배우고 대한민국도 그 길을 가야 한다"고 밝혔다.


그러면서 "혹시 숨겨놓은 특별한 노하우가 있다면 꼭 알려달라"고 말했다.


이에 메르츠 총리는 웃으면서 "비밀 노하우는 없다"고 답했다. 메르츠 총리는 "한반도와 주변의 상황에 대해 많은 관심을 갖고 있다"며 "북한에 대해서도 궁금한 것이 많다"고 얘기했다.


그는 "대한민국의 대(對)중국 인식도 궁금하다. 저희도 대중국 전략을 고심 중이어서 그렇다"고 말하기도 했다.


비공개 회담에서도 이 대통령은 한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위한 한국 정부의 노력을 설명하고, 분단 극복과 통일의 경험을 가진 독일의 지지를 요청했다고 대통령실은 설명했다.


경제 및 방산 협력에 관한 논의도 오갔다. 두 정상은 에너지, 핵심 광물 협력 등 공통관심 분야를 중심으로 양국 관계를 더욱 강화해 나가기로 했다.


또 이 대통령은 유럽이 방산 역량을 강화해 나가는 움직임 속에서 방산 강국인 독일이 중요한 역할을 하고 있다고 평가했다. 아울러 우리 방산기업들도 독일과의 협력을 심화하는 데 관심이 크니 메르츠 총리에게 관심을 가져달라고 당부했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
