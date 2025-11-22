의성 농특산물, 조계사와 손잡고 수도권 시장 문 열다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직거래장터·업무협약 동시 가동

서울 소비자 공략 본격화

의성군(군수 김주수)이 지역 농특산물의 수도권 판로 확충을 위해 서울 중심지에서 전략 행보에 나섰다.

군은 20일부터 22일까지 서울 조계사에서 '의성군 우수 농특산물 직거래장터'를 열고, 지역 대표 농가와 함께 소비자 체험형 직거래 판매에 돌입했다.

의성군수, 대한불교 조계사와 업무협약 체결했다.

행사 첫날에는 의성군과 대한불교조계종 조계사가 농특산물 유통·판매 활성화를 위한 상호협력 업무협약(MOU)을 체결하며 협력 체계를 정식으로 구축했다.

이번 협약은 단순한 행사 협력 수준을 넘어, 의성 농특산물의 안정적 공급 기반 마련과 수도권 직거래망 확대를 위한 제도적 발판으로 평가된다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲의성군 농특산물의 안정적 공급 및 행정적 지원 ▲조계사의 판로 제공과 직거래장터 운영 협력 ▲공동 홍보·마케팅 전개 등 다각적인 협력을 추진하기로 합의했다.

군은 이 협력 구조를 바탕으로 서울 시민과의 접점을 높이고, 장기적으로는 지역 농산물의 브랜드 신뢰도를 높이는 데 주력할 계획이다.

3일간 진행되는 직거래장터에서는 의성을 대표하는 마늘·사과를 비롯해 가지, 장류, 버섯, 꿀, 누룽지, 차류 등 다양한 품목이 소개되며, 참여 농가들이 직접 설명과 판매를 진행했다. 현장에서 시식 행사, 특가 판매 이벤트 등 체험 행사도 병행돼 방문객의 관심을 끌었다.





김주수 의성군수는 "조계사와의 협약은 의성 농특산물이 서울 시민에게 더욱 신뢰받는 먹거리로 성장하는 중요한 분기점"이라며 "이번 직거래장터를 계기로 지역 농가의 소득 증대와 지속 가능한 판매 기반 구축을 위해 군 차원의 행정·마케팅 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





