정종표 DB손보 대표, 제51회 국가품질경영대회 철탑산업훈장 수상

문채석기자

입력2025.11.21 10:45

3년 연속 완전판매율 100% 기록
해외사업 순항…디지털혁신 성과

DB손해보험은 지난 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 제51회 국가품질경영대회에서 정종표 대표가 품질혁신과 경영성과를 인정받아 철탑산업훈장을 수상했다고 21일 밝혔다.


정종표 DB손보 대표, 제51회 국가품질경영대회 철탑산업훈장 수상 지난 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 제 51회 국가품질경영대회에서 정종표 DB손해보험 사장(가운데)과 직원들이 철탑산업훈장을 수상받고 기념촬영을 하고 있다. DB손보
산업통상부가 주최하고 한국표준협회가 주관하는 이 대회는 제조 및 서비스 산업에서 품질향상, 원가절감, 생산성 향상 등 탁월한 품질경영 활동으로 국가경쟁력 향상에 기여한 유공자를 선정해 매년 포상 중이다.


정 대표는 1987년 입사 이후 법인·개인사업부문장을 거치면서 37년간 현장을 지켜온 보험 전문가로, 2023년 대표이사 취임 후 실상추구·자율경영·상호소통을 기반으로 한 품질혁신체계를 구축했다.


그 결과 최근 3년 연속 완전판매율 100%, KS-SQI 장기·자동차보험 부문 1위 등 고객 신뢰 지표에서 두드러진 성과를 기록했다.


해외사업에서도 괌·하와이·캘리포니아·뉴욕 등 미국 4개 지점의 성장을 이끌었다. 올해는 국내 보험사 최초로 미국 보험사 포테그라(Fortegra)를 인수하며 글로벌 확장을 가속화했다.


인공지능(AI) 비서 시스템을 도입하고 혁신금융서비스로 지정된 화면 미러링 TM(화면공유 텔레마케팅) 서비스를 통해 디지털 혁신을 주도했다.


2023년 금융감독원 금융소비자보호 실태평가에서 전 항목 양호 등급을 획득했으며 사회공헌 확대 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 강화하고 있다.


정 대표는 "DB손보는 금융서비스 품질경영을 선도해왔다"며 "앞으로도 고객 중심 혁신을 통해 신뢰받는 보험사로 성장하겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

