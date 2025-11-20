"절대 못잡죠"…7차례 폭발물 설치 협박하고 경찰 조롱한 고교생 구속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"증거 인멸과 도주 우려" 구속영장 발부

광주 고교·인천공항 등 협박 글 작성도 의심

본인은 혐의 전면 부인

자신이 다니는 고등학교에 폭발물을 설치했다는 협박 글을 반복해서 올리고 경찰을 조롱하는 글까지 쓴 고교생이 경찰에 구속됐다.

인천경찰청 형사기동대는 20일 공중협박과 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 고교생 A군을 구속했다고 밝혔다.

최상수 인천지법 영장 전담 부장판사는 이날 A군의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다"며 "피의자는 소년으로서 구속해야 할 부득이한 사유가 있다"고 구속영장을 발부했다.

인천의 한 고교에 폭발물이 설치되었다는 협박 글을 접수하고 출동한 소방 당국. 연합뉴스

AD

A군은 지난달 13일부터 21일까지 119 안전신고센터에 자신이 재학 중인 인천 서구의 한 고등학교에 폭발물을 설치했다거나 설치할 예정이라는 협박 글을 7차례에 올린 혐의를 받고 있다.

그는 13∼17일 사이에는 닷새 연속 매일 협박 글을 올리면서 "절대 못 잡죠. VPN(가상사설망) 5번 우회하니까 아무고토(아무것도) 못하죠"라며 경찰을 조롱하기도 했다.

이 학교 재학생인 A군은 "4일 동안 XXX 치느라 수고 많으셨다. 전담 대응팀이니 XX 하시더군. 보면서 XX 웃었습니다"라는 글을 쓰기도 했다.

이 일로 학교 측은 만일의 사태에 대비해 여러 차례 학생 500여명을 하교시켰고, 학사 일정에도 차질을 빚었다.

또 경찰과 소방 당국은 교내 수색과 순찰 강화 등의 조치를 해야 했으며, 소방청은 119 안전신고센터로 신고할 때 본인 인증을 하도록 인증 체계를 개선하기도 했다.

경찰은 A군이 지난 9∼10월 경기 광주지역 학교 5곳을 대상으로 폭발물을 설치하겠다는 내용의 온라인 협박 글을 올린 게시자와 동일인일 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

또 지난달 인천국제공항 등 공공시설을 대상으로 게시된 협박 글도 A군이 작성했을 가능성을 열어놓고 수사를 확대하고 있다.





AD

다만 A군은 경찰 조사에서 "작성자는 다른 사람"이라며 고교 폭발물 협박글을 포함해 관련 혐의를 모두 부인 중인 것으로 전해졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>