bar_progress

글자크기 설정

김영록 지사 "해남, 대한민국 AI 산업 '심장'으로 키운다"

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.20 17:30

해남 정책비전투어 열고 비전 밝혀
'RE100 산단' 구축 등 방향 설정

김영록 전라남도지사가 20일 해남군청 대회의실에서 열린 '해남군 정책비전 투어' 행사에서 인사말을 하고 있다. 전남도 제공
김영록 전라남도지사가 해남을 대한민국 인공지능(AI) 심장으로 육성하겠다고 밝혔다.


전남도는 20일 오후 해남군청 대회의실에서 김영록 도지사, 명현관 해남군수, 김성일·박성재 전남도의원, 이성옥 해남군의회 의장, 청년, 군민 등 120여 명이 참석한 가운데 '해남군 정책비전투어'를 개최했다.


명현관 해남군수는 환영사에서 "전남은 소외된 땅이 아닌 마지막 남은 기회의 땅이 되고 있으며 K관광을 선도하고 미래 농축수산업을 통해 대한민국의 미래를 열어가는 성장의 땅이 되고 있다"면서 "인공지능, 에너지, 농업, 문화가 어우러지는 대한민국 농어촌 해남의 비전에 김영록 지사의 많은 관심을 부탁드린다"고 요청했다.


김 지사는 인사말을 통해 "AI·에너지 대전환 시대를 맞아 오픈AI와 SK그룹의 글로벌 AI 데이터센터와 삼성그룹의 2조 5,000억 원 규모 국가AI컴퓨팅센터, LS전선의 국내 최초 해상풍력 전용항만이 전남 구축을 결정했다"고 밝혔다.


전남연구원은 'AI·농업·문화·에너지의 미래혁신을 견인하는 대한민국 ACE 해남' 슬로건으로 ▲AI 혁신거점 솔라시도 ▲대한민국 RE100 산단 조성 ▲인구 10만의 AI·에너지 미래도시 조성 ▲글로벌 해상풍력 핵심 전진기지 구축 ▲기후·스마트 농생명 혁신 거점 ▲인프라 구축·첨단 기술 접목으로 미래 수산업 선도 ▲5색 5락 관광활성화 ▲서남해안 명품 생태정원 벨트 ▲서남권 대표 스포츠 친화도시 조성 ▲사통팔달 교통망 기초인프라 확충 등 10대 비전을 제시했다.


이어진 정책 토론에서는 해남군민, 김영록 지사, 전남도 실·국장들 간 질의 응답이 진행됐다.


송영석 땅끝농업협동조합 조합장은 외국인 계절근로자의 안정적 고용 여건을 위해 유휴시설을 농업근로자 숙소로 사용할 수 있도록 도비 10억 원 지원을 요청했다.


송우종 옥천면 이장단장은 "옥천면의 전남과수연구소가 삼산면으로 이전하게 되면 그 부지를 유통물류센터로 재활용할 수 있도록 해 달라"고 건의했다. 주민 정민호 씨는 구성항을 법정항인 지방어항으로 지정해 달라고 했다.


이와 관련 김 지사는 "농업근로자 숙소 사업 신청 시 예산 지원이 되지만 그렇지 않더라도 도 재정으로 10억 원을 지원하겠다"고 약속했다.


또 "5년여가 걸리는 전남과수연구소 완전 이전 후 부지 활용을 적극 검토하겠다"고 답했다. 해수부와 협의해 구성항의 지방어항 지정을 추진하겠다는 점도 분명히 했다.


이 밖에도 마산-산이 간 지방도 확·포장 조기 완공, 공공산후조리원 국비 지원, 청년농업인 영농 정착 지원 확대 등을 요구하는 군민의 건의가 이어졌다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

