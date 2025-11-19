광주은행 직원 10억원 횡령 뒤늦게 덜미…형사고소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행측 감사 착수

광주은행 전경.

광주은행 직원이 2년 전 10억원대의 횡령을 저지른 사실이 뒤늦게 드러났다.

19일 광주은행 공시정보에 따르면 지역개발 관련 부서 직원 A씨가 지난 2023년 5~11월 대출금 이자 등을 횡령해 10억6,400만원 규모의 금융사고가 발생했다.

은행 측은 회수가 어려울 것으로 보이는 손실 예상 금액을 9억 900만원으로 추정했다.

광주은행은 최근 프로젝트파이낸스(PF) 대출 이자율을 자체 점검하는 과정에서 문제가 있는 것을 적발한 것으로 알려졌다.

광주은행은 A씨를 대기 발령 조치하고 형사고소를 했으며 감사를 진행 중이다.





광주은행 관계자는 "투자금융지원팀이 PF대출 이자율을 자체 점검하던 중 횡령 사실을 발견했고 추가 감사를 하고 있다"며 "감사 결과에 따라 시스템상 미비점을 개선·보완하고 임직원의 준법 경영 마인드 제고와 금융 윤리 교육을 강화할 것이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

