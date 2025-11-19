美상원, 엡스타인 문건 공개 법안 가결…트럼프 서명만 남아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하원 이어 상원서도 가결

트럼프 대통령 최종 서명만 남아

서명시 법무부 수사기록 공개해야

18일(현지시간) 미 국회의사당에서 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 문건을 공개하는 법안이 미 하원을 통과한 뒤 사람들이 서로 껴안고 있다. 로이터연합뉴스

AD

미국 연방의회 상원이 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령 연루 의혹이 제기돼 온 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 자료를 전면 공개하는 법안을 '만장일치 표결' 방식으로 통과시켰다.

이날 폴리티코, 악시오스 등에 따르면 미 상원은 만장일치 동의(unanimous consent) 방식으로 하원에서 넘어온 법안을 통과시켰다. 이는 상원의원 전원이 동의해야 하지만 표결이 생략돼 신속한 처리가 가능하다.

앞서 하원은 본회의에서 찬성 427표, 반대 1표로 해당 법안을 가결했다. 사실상 만장일치에 가까운 결과였다. 유일하게 반대표를 던진 인물은 루이지애나주의 공화당 4선 의원 클레이 히긴스였다.

민주당 척 슈머 상원 원내대표는 이날 본회의 연설에서 "이 법안은 미국 국민이 오랫동안 요구해온 투명성을 제공하기 위한 것"이라며 "미국 국민과 제프리 엡스타인의 피해자들은 충분히 기다렸다. 이제 진실을 밝힐 때"라고 법안 통과를 촉구했다.

이제 공은 트럼프 대통령으로 넘어가게 됐다. 법안이 트럼프 대통령의 최종 서명을 받게 되면 법무부는 관련 문서를 공개해야 한다.

트럼프 대통령은 이날 밤 트루스소셜에 "미 상원이 하원 법안을 오늘 통과시키든, 가까운 미래에 통과시키든 신경 쓰지 않는다"며 본인이 재임 중 이룬 업적들을 일일이 열거했다. 다만 그는 명확히 해당 법안에 서명할지, 거부권(veto)을 행사할지에 대해선 밝히지 않았다.





AD

뉴욕의 억만장자 헤지펀드 매니저 출신인 엡스타인은 2008년 미성년자 성 착취 혐의로 유죄를 인정했고, 2019년 수감 중 스스로 목숨을 끊었다. 그의 인맥과 사생활이 담긴 문서에는 여러 유명 인사들의 이름이 등장했고, 트럼프 대통령 역시 그 중 한명이었다. 트럼프 대통령은 줄곧 엡스타인의 범죄와 자신은 무관하다고 주장해왔다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>