겨울 제주, 마을에 머무는 시간

‘2025 지금, 제주여행-겨울 시즌’

트레일런·플로깅·문화게임 등 프로그램

2025제주여행주간-겨울 시즌 포스터. 제주특별자치도 제공

제주특별자치도는 21일부터 다음 달 7일까지 17일간 겨울 시즌 관광프로그램 '2025 지금, 제주여행-겨울 시즌'을 운영한다.

이번 프로그램은 관광지 대신 마을을 중심에 두고 자연·문화·체험이 결합한 체류형 여행 모델을 제시하며, 동부 해안권인 구좌·성산·표선·남원(동카름)과 서귀포 지역 마을에서 지역 데이 프로그램이 진행된다.

11월 29일 세화마을에서는 지미봉과 성산 일출봉을 배경으로 한 러닝 체험 '도파밍 트레일 런'이 열리고, 12월 6일 성읍마을에서는 제주 설화를 활용한 한복 체험형 마을 게임 '오마이갓 제주헌터스'가, 12월 7일 표선마을에서는 플로깅 프로그램 '마음 봉그깅'이 운영된다.

성산항에서는 21일부터 12월 5일까지 면세점 연계 홍보 행사와 지역 이벤트가 마련된다.

세화와 표선 프로그램에는 글로벌 인기 IP '쿠키런'과 협업한 체험 이벤트도 포함된다.

디지털 기반 참여형 프로그램도 진행된다. 제주공항과 마을 명소 QR코드를 인증하면 스탬프를 모을 수 있는 '마을 여행 스탬프 투어'가 운영되며, 두 곳 이상 방문한 여행객에게는 제주 선물 꾸러미가 추첨으로 제공된다.

제주시티투어버스 무료 탑승 행사도 마련해 겨울 제주의 풍경을 이층 버스로 즐길 수 있다.

공항 환대 부스에서는 디지털 관광증 '나우다' 등록 여행객에게 탐나는 전 여행지원금을 지급하고, 착한가격업소·백년가게 이용객, 그린키 인증 숙소 이용객 등을 대상으로 기념품과 여행 키트를 제공한다.

올해 '지금, 제주 여행' 시리즈는 봄·여름·가을에 이어 겨울까지 네 번째 시즌을 맞았다.





김양보 제주도 관광교류 국장은 "이번 겨울 여행주간은 마을이 여행의 중심이 되는 시간"이라며 "여행자가 제주의 고요 속에서 쉼과 의미 있는 시간을 보내길 바란다"고 말했다.





