TGA 후보작 발표…넥슨 '아크 레이더스' 멀티플레이어 부문 올라

최고 권위 시상식…내달 미국 LA 개최

'클레르 옵스퀴르' 9개 부문 후보 선정

게임계 최고 권위 시상식인 미국의 더 게임 어워즈(TGA) 후보작이 발표됐다.

'아크 레이더스' 키 비주얼. 넥슨 제공

TGA 2025 심사위원단은 17일(현지시간) 라이브 방송에서 '올해의 게임'(GOTY)을 비롯해 총 24개 부문 후보작 명단을 공개했다.

GOTY 후보작에는 ▲클레르 옵스퀴르: 33 원정대 ▲데스 스트랜딩 2: 온 더 비치 ▲동키콩 바난자 ▲하데스 2 ▲할로우 나이트: 실크송 ▲킹덤 컴: 딜리버런스 2 등이 이름을 올렸다.

2020년 설립된 프랑스 신생 개발사 샌드폴 인터랙티브의 데뷔작 '클레르 옵스퀴르'는 독특한 세계관과 연출, 게임성으로 호평을 받았다. GOTY를 비롯해 게임 감독상, 내러티브상, 예술 감독상 등 9개 부문 후보에 올랐고, 작품에 출연한 성우 3명도 연기상 후보로 선정됐다.

액션 게임의 거장으로 불리는 코지마 히데오 감독의 '데스 스트랜딩 2'도 7개 부문 후보에 지명됐다. 올해 가장 주목받은 인디 게임으로 꼽힌 팀 체리의 '할로우 나이트: 실크송'은 5개 부문에 노미네이트됐다.

넥슨의 스웨덴 소재 자회사 엠바크스튜디오가 개발한 '아크 레이더스'는 한국 기업이 제작에 관여한 게임 중 유일하게 수상 후보에 올랐다. 이 게임은 '배틀필드 6', '엘든 링: 나이트레인'과 함께 '최고의 멀티플레이어 게임' 자리를 놓고 겨룬다.

'아크 레이더스'는 지난달 30일 출시 이후 세계적 돌풍을 일으키고 있다. 최근 PC 스팀 버전 기준 최고 동시 접속자가 48만2000명에 달했고, 글로벌 판매량도 2주 만에 400만장을 돌파했다.

e스포츠의 경우 팀 부문에는 젠지 e스포츠 리그 오브 레전드(LoL) 팀이, 선수 부문에는 젠지의 스타 플레이어 '쵸비' 정지훈이 후보로 선정됐다. 지난해에는 T1과 '페이커' 이상혁이 각 부문에서 수상했다.





TGA는 캐나다의 게임 방송인 제프 케일리가 주최하는 북미권 최대 규모의 게임 시상식 겸 종합 게임쇼다. 시상식은 다음 달 12일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 피콕 시어터에서 열린다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

